O 18 rozpoczęło się losowanie grup do piłkarskich mistrzostw Europy Euro 2020. Losowanie zorganizowano w Bukareszcie. Już wiemy, że Polacy zagrają z Hiszpanami!

19:00

Podział na grupy piłkarskich mistrzostw Europy 2020:

Grupa A (Rzym i Baku): Turcja, Włochy, Walia, Szwajcaria

Grupa B (Sankt Petersburg i Kopenhaga): Dania, Finlandia, Belgia, Rosja

Grupa C (Bukareszt i Amsterdam): Holandia, Ukraina, Austria, kwalifikant I

Grupa D (Londyn i Glasgow): Anglia, Chorwacja, kwalifikant II, Czechy

Grupa E (Bilbao i Dublin): Hiszpania, Szwecja, Polska, kwalifikant III

Grupa F (Monachium i Budapeszt): kwalifikant IV, Portugalia, Francja, Niemcy

kwalifikanci:

I. Gruzja, Białoruś, Macedonia Północna lub Kosowo

II. Szkocja, Izrael, Norwegia lub Serbia

III. Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja, Irlandia

IV. Islandia, Rumunia, Bułgaria lub Węgry

18:59

15 czerwca zagramy w Dublinie ze zwycięzcą fazy barażowej. Będą to Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja lub Irlandia. 20 czerwca zagramy w Bilbao z Hiszpanią. 24 czerwca zagramy w Dublinie ze Szwecją..

18:56

Polacy zagrają w Dublinie i Bilbao





18:55

Zwycięzca ścieżki C (Szkocja, Izrael , Norwegia, Serbia) trafia do grupy D. Zwycięzca ścieżki D (Gruzja, Białoruś , Macedonia Północna lub Kosowo) zagra w grupie C. Finowie zagrają z Danią, Belgią i Rosją w grupie B. Zatem zwycięzca ścieżki B zagra w grupie z Polską.

18:50

Turcja trafia do grupy A, zagra z Włochami i Szwajcarią. Austria w grupie C spotka się z Holandią i Ukrainą. Czesi zmierzą się z Anglią i Chorwacją. Dania trafi do grupy B z Rosją i Belgią. Rywalem Polaków będzie - obok Hiszpanii - Szwecja. Czwartym rywalem będzie zespół ze ścieżki B





18:45

Komentatorzy zwracają uwagę na to, że bilans wcześniejszych spotkań z Hiszpanami nie jest dobry dla Polaków. Jak zauważają, już teraz można powiedzieć, że to trudne losowanie dla Biało-Czerwonych . Polacy z Hiszpanią zagrają 20 czerwca.

18:42

Francja spotka się z Niemcami w grupie F.

18:41

Holandia w grupie C razem z Ukrainą. Szwajcaria w grupie A z Włochami. Rosja zmierzy się z Belgią w grupie B. Chorwacja zagra w grupie D z Anglią. Polska trafia do grupy E - zagramy z Hiszpanią.

18:37

Teraz losowanie koszyka, w którym znajduje się Polska. Możemy trafić tylko do Hiszpanów, Włochów, Anglików i Niemców.

18:36

Ukraina zagra w grupie C, jako druga drużyna. Hiszpania w grupie E na pierwszej pozycji. Niemcy w grupie F, jako czwarta drużyna. Belgia będzie grała w grupie B, numer 3 w tej grupie. Wiadomo już, że Polacy na pewno w tej grupie nie zagrają. Anglia w grupie D, znalazła się na pierwszej pozycji. Włochy w grupie A na 2. Miejscu.

18:30

W przypadku pierwszego koszyka jest to losowanie tylko formalne, bo wiadomo już które drużyny z 1. koszyka trafią do której z grup.

18:28

Losowanie poprowadzi Giorgio Marchetti.





18:25

Na scenie wystąpili dwaj mistrzowie Europy. Portugalczycy Joao Mario i Ricardo Carvalho. Podnieśli puchar, o który na Euro 2020 powalczą 24 reprezentacje.





18:20

Prezentowano fragmenty meczów eliminacyjnych.



Podział na koszyki przed losowaniem Euro:

koszyk 1: Belgia, Włochy, Anglia, Niemcy, Hiszpania, Ukraina

koszyk 2: Francja, Polska, Szwajcaria, Chorwacja, Holandia, Rosja

koszyk 3: Portugalia, Turcja, Dania, Austria, Szwecja, Czechy

koszyk 4: Walia, Finlandia, czterech zwycięzców turniejów barażowych

18:15

Zaprezentowano wszystkie 12 stadionów gospodarzy, gdzie odbędą się mecze Euro 2020.





18:15

Martin Garrix będzie autorem piosenki Mistrzostw Europy 2020. "Język sportu jest językiem uniwersalnym" - mówi pytany o tekst utworu.



18:09

Losowanie poprowadzi Pedro Pinto wraz z Coriną Carageą.

18:05

18:03

Miejsc w finale jest 24. Znamy już 20 drużyn, które w nim zagrają - wśród nich Polska. Cztery pozostałe wyłonione zostaną w marcowych barażach. Biało-Czerwoni znaleźli się w drugim koszyku, więc na pewno w grupie nie zagramy z Francją, Szwajcarią, Chorwacją, Holandią i Rosją (te drużyny są również w koszyku numer dwa).

18:00

17:55

Przyszłoroczne mistrzostwa Europy mają aż 12 gospodarzy. Mecze odbywać się będą na 12 stadionach. Władze futbolu na Starym Kontynencie chciały w ten sposób uczcić 60. rocznicę pierwszych mistrzostw Europy.