Arsenal Londyn w finale Ligi Narodów. Angielski klub wyeliminował hiszpańską Valencię. Wygrał 4:2. W meczu Chelsea z Eintrachtem trwa dogrywka. Na razie utrzymuje się wynik 1:1.

Arsenal Londyn finalistą Ligi Europy / Kai Foersterling / PAP/EPA

W Walencji padło aż 6 bramek. Co prawda gospodarze objęli prowadzenie i mogło się wydawać, że zagrożą ekipie "Kanonierów". Jednak szybko uaktywnił się duet napastników Arsenalu. Aubameyang strzelił trzy gole, Lacazette jednego i nawet jeszcze jedno trafienie dla Valencii w międzyczasie już niczego nie zmieniło. Arsenal wygrał 4:2.

Celem Arsenalu jest triumf w Lidze Europy, bo to dla nich praktycznie jedyna droga, że zagrać w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. "Kanonierzy" w Premier League zajmują bowiem dopiero piąte miejsce i mają trzy punkty straty do czwartego Tottenhamu. Do końca sezonu w Anglii pozostała jedna seria spotkań.



Finał Ligi Europy w Baku zaplanowano na 29 maja.