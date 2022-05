Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie swojej sytuacji klubowej. „Moja przygoda z Bayernem dobiegła końca. Nie wyobrażam sobie po tym wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, dalszej współpracy z Bayernem” – powiedział polski napastnik w czasie konferencji prasowej w Warszawie.

Robert Lewandowski / Leszek Szymański / PAP

Robert Lewandowski pojawił się w trakcie konferencji prasowej reprezentacji Polski w Warszawie, która inauguruje zgrupowanie przed meczami w Lidze Narodów.

Od kilku tygodni w mediach mówi się o potencjalnym transferze Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Polak ma kontrakt do 2023 roku, ale z niemieckiej drużyny chce odejść już dzisiaj. Bawarczycy z kolei twierdzą, że nie zgodzą się na transfer Polaka.

Na dziś pewne jest jedno. Moja przygoda z Bayernem dobiegła końca. Nie wyobrażam sobie po tym wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach dalszej współpracy z Bayernem. Transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. Wierzę, że Bayern nie zatrzyma mnie tylko dlatego, że może i wydaje mi się, że to jest wszystko, co jestem w stanie powiedzieć na ten temat - powiedział Lewandowski.

Trzyletnia umowa dla Lewandowskiego

Wcześniej Lewandowski zadeklarował, że nie przedłuży kontraktu z Bayernem. Niemiecka telewizja Sport1 poinformowała, że agent Lewandowskiego Pini Zahavi porozumiał się już w sprawie warunków kontraktu z Barceloną. Kapitan reprezentacji Polski miałby podpisać z "Dumą Katalonii" trzyletnią umowę.