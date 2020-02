Szerzący się we Włoszech koronawirus zakłócił rozgrywki sportowe, m.in. ligi siatkarskie zostały zawieszone do 1 marca. "Staramy się zachować spokój, a ta przerwa mojej drużynie akurat może się przyda" - przyznała zawodniczka Imoco Volley Conegliano Joanna Wołosz.

Joanna Wołosz i jej zespół podczas meczu z Unet E-Work Busto Arsizio / Lega Pallavolo Serie A /

Włoskie media we wtorek poinformowały o 270 osobach zarażonych koronawirusem, z których siedem zmarło. Rozprzestrzeniający się wirus poważnie zakłócił imprezy sportowe w tym kraju. Cztery spotkanie piłkarskiej Serie A w ostatni weekend zostały odwołane, także siatkarska federacja zawiesiła rozgrywki - w niedzielę odbyły się tylko dwa mecze żeńskiej ekstraklasy.

W kobiecej lidze występuje pięć reprezentantek Polski. Wołosz z Imoco Volley Conegliano, miasta leżącego 50 kilometrów na północ od Wenecji, przyznała, że w jej regionie na razie życie toczy się w miarę spokojnie.



Na razie czekamy cierpliwie na rozwój wydarzeń i zachowujemy spokój. Nie siejemy paniki, bo do wszystkiego trzeba podchodzić z głową. Szkoły są wprawdzie zamknięte, ale w mieście życie raczej toczy się normalnie. Bary i restauracje są otwarte, sklepy spożywcze również. Robiłam wczoraj zakupy i nikt tu niczego nie wykupuje "na zapas" - powiedziała reprezentantka Polski.



Nie ukrywa jednak, że życie sportowe zostało już trochę zakłócone, bo plany sportowe - ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z koronawirusem - co chwilę ulegają zmianie.



Nieplanowana przerwa okaże się dobra dla drużyny?

Na ten moment mamy trzy mecze przełożone. Władze ligi zaczynają już myśleć o zmianie kalendarza i niewykluczone, że play-off zostanie skrócony. Przy tak napiętym terminarzu trudno będzie bowiem znaleźć wolny termin, żeby te zaległości nadrobić - podkreśliła.

Przerwa przyda się zawodniczkom Conegliano.



Rozgrywająca nie ukrywa, że nieplanowana tygodniowa przerwa w rozgrywkach może okazać się akurat dobra dla jej drużyny, która w tym sezonie jest wyjątkowo eksploatowana. Oprócz rywalizacji w Serie A, awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, a dodatkowo triumfowała w Pucharze Włoch i klubowych mistrzostwach świata.



Możemy ten tydzień poświęcić na przygotowania i spokojne treningi. Od kiedy zaczęłyśmy sezon, nie miałyśmy ani jednego tygodnia, w którym mogłybyśmy tylko trenować. Mecz za meczem, podróże i czasami dzień wolny. Liczę, że ta przerwa wyjdzie nam akurat na dobre - wspomniała.



Pierwszym meczem lidera włoskiej ekstraklasy po przerwie prawdopodobnie będzie wyjazdowy pojedynek w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń z Allianz MTV Stuttgart, zaplanowany na 4 marca.



Nie wiem natomiast, co będzie z rewanżem. Może być taka sytuacja, że rozegramy go bez publiczności, co byłoby dla nas bardzo smutne. Kibice bardzo licznie przychodzą na nasze mecze i stwarzają niepowtarzalną atmosferę. Musimy się jednak z tym liczyć - podsumowała polska siatkarka.

