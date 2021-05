Jose Mourinho podpisał kontrakt z klubem AS Roma i poprowadzi zespół od sezonu 2021/2022 - poinformował włoski klub. Z końcem obecnych rozgrywek z tą drużyną pożegna się jego rodak – Paulo Fonseca.

Jose Mourinho / NEIL HALL / POOL / PAP/EPA

Dwa tygodnie temu Jose Mourinho został zwolniony z funkcji szkoleniowca Tottenhamu Hotspur.

Jesteśmy podekscytowani i zachwyceni, że możemy powitać Jose Mourinho w rodzinie AS Roma - stwierdzili prezydent i wiceprezydent klubu, Dan Friedkin i Ryan Friedkin, cytowani w komunikacie.

Po spotkaniach z właścicielami i Tiago Pinto (menedżer generalny - przyp. red.) od razu zrozumiałem, jakie są ich ambicje związane z AS Roma (...) Nie mogę się doczekać rozpoczęcia kolejnego sezonu - przyznał Jose Mourinho.

W czwartek AS Roma czeka rewanżowy mecz półfinałowy Ligi Europy. W pierwszym rzymianie przegrali z Manchesterem United 2:6.

Wysoka porażka z angielskim klubem oraz dopiero siódma pozycja w Serie A sprawiły, że dobiega końca współpraca Romy z Fonsecą. W krajowej lidze ekipa ze stolicy traci dziewięć punktów do zajmującego szóste miejsce lokalnego rywala - Lazio, które ma też jedno spotkanie mniej rozegrane. Najlepsze kluby, w tym Inter Mediolan, który zagwarantował sobie mistrzostwo, są daleko przed AS Roma.

Media spekulowały, że Fonsecę zastąpi na stanowisku były szkoleniowiec Napoli, Chelsea Londyn i Juventusu Turyn Maurizio Sarri. Tymczasem we wtorkowe popołudnie AS Roma ogłosiła zatrudnienie Mourinho.

Jose Mourinho / Nigel Roddis / PAP/EPA

Od listopada 2019 do kwietnia 2021 Mourinho był trenerem londyńskich "Kogutów" - Tottenhamu Hotspur. W pierwszym, niepełnym sezonie pracy doprowadził drużynę do szóstego miejsca w Premier League. Na sześć kolejek przed końcem obecnego zespół zajmuje siódmą pozycję.

Mourinho jeszcze do niedawna uważany był za jednego z najlepszych trenerów na świecie, jednak w ostatnich latach jego kariera wyhamowała. Sławę zyskał w FC Porto, gdzie pracował w latach 2002-2004. Dwukrotnie triumfował w ekstraklasie, zdobył krajowy Puchar i Superpuchar, a także Puchar UEFA i niespodziewanie Puchar Europy (Liga Mistrzów).

Później Mourinho trafił do Chelsea Londyn, w którym sam określił się jako "Special One" - i tak też jest do dziś często nazywany. Z "The Blues" był m.in. dwa razy mistrzem Anglii, a trzeci tytuł dołożył, gdy został zatrudniony w tym klubie po raz drugi, w latach 2013-15. W międzyczasie (2008-2010) prowadził Inter, z którym zdominował rywalizację w Serie A i po raz drugi triumfował w Lidze Mistrzów. Pracował także w Realu Madryt (mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii) oraz Manchesterze United (Puchar Ligi, Tarcza Wspólnoty, triumf w Lidze Europy). Teraz wraca do Italii.

Fachowiec z charakterem

Mourinho znany jest jednak nie tylko jako znakomity fachowiec, ale też jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci sportu. Często krytykuje pracę sędziów, za co wielokrotnie otrzymywał grzywny i kary dyskwalifikacji od UEFA oraz narodowych federacji. Nie waha się także niepochlebnie wypowiadać o piłkarzach i trenerach rywali oraz o dziennikarzach.

/RMF FM Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.