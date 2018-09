Therese Johaug, norweska biegaczka narciarska, która przez półtora roku nie startowała z powodu dyskwalifikacji, powróci w tym sezonie do rywalizacji na sprzęcie sprezentowanym jej przez multimedalistkę olimpijską i mistrzostw świata Marit Bjoergen.

Bjoergen zakończyła oficjalnie karierę w kwietniu podczas mistrzostw Norwegii i teraz tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu oddała Johaug wszystkie swoje narty z radą, aby na mistrzostwach świata w Seefeld (19 lutego-3 marca) używała szczególnie tych, na których ona zdobywała złote medale.

W kolekcji złotych krążków ma osiem olimpijskich i 18 MŚ. Do tego dochodzą cztery srebrne i trzy brązowe olimpijskie oraz pięć srebrnych i trzy brązowe MŚ.



To wielki zaszczyt dla mnie biegać na nartach mojej wielkiej idolki i dzisiaj mentorki. Wszyscy wiemy jak szybko na nich biegała, więc teraz nie będę miała wymówki, że przegrywając miałam gorszy sprzęt niż rywalki. Te są przecież najlepsze na świecie - powiedziała Johaug podczas spotkania z mediami w Kvitfjell.



Biegaczka, która zdobyła siedem złotych medali MŚ i jeden olimpijski nie startowała od kwietnia 2016, kiedy zakończył się sezon, ponieważ we wrześniu wykryto u niej niedozwolony steryd clostebol i w efekcie została zdyskwalifikowana na 18 miesięcy tracąc MŚ w Lahti i zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczangu.



Dyskwalifikacja zakończyła się 19 kwietnia i teraz największym celem 30-letniej biegaczki są MŚ w Seefeld.



Będę ją tam dopingować z trybun i przekazałam moje narty jak pałeczkę sztafetową nie tylko mojej koleżance, lecz też moim zdaniem najlepszej obecnie biegaczce świata i myślę że pomogą w zdobyciu kolejnych medali w jej karierze - powiedziała Bjoergen.



Zawody Pucharu Świata sezonu 2018/2019 rozpoczną się 24 listopada w fińskim Kuusamo.