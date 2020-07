Tylko dziesięć wyścigów znajduje się obecnie w kalendarzu Formuły 1 na ten sezon. Tymczasem FIA chciałaby, by było ich co najmniej 15. Trwa szukanie kolejnych chętnych. Niebawem ma zostać ogłoszony wielki powrót toru do F1 - pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

REKLAMA