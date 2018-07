Legia Warszawa od porażki zaczyna drugą rundę eliminacji Ligi Mistrzów. Warszawianie przegrali dziś ze Spartakiem Trnava 0:2 po bramkach Erika Grendela i Jana Vlasko.

Piłkarz Legii Warszawa Inaki Astiz (L) oraz Erik Grendel (2L) i Marvin Egho (P) ze Spartaka Trnawy podczas pierwszego meczu 2. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów / Leszek Szymański / PAP

Na pewno można wskazać niewiele pozytywów. Na pochwałę zasługuje jedynie Arkadiusz Malarz, który ustrzegł warszawian przed kolejnymi bramkami.

Oprócz tego mistrzowie Polski zawiedli na każdym polu. Nominalnie grali z czwórką obrońców, ale momentami z tyłu zostawała trzech stoperów, a ustawienie wyglądało - jakby Dean Klafurić chciał mimo wszystki grać wahadłami.



Wtedy zawodziła obrona, która na skrzydłach pozostawiała mnóstwo miejsca.



Fatalnie wyglądała też ofensywa. Legia nie potrafiła stworzyć żadnej akcji z gry. Miała jedną okazję do kontrataku. Do przodu ruszył Carlitos z Radoviciem. Ale ten pierwszy zbyt długo zwlekał z podaniem i w konsekwencji zagrał piłka za mocno, co zepsuło całą akcję.



Okazja do poprawienia - przede wszystkim stylu gry - już za tydzień.

Legia Warszawa - Spartak Trnawa 0:2 (0:1)



Bramki: Erik Grendel (16), Jan Vlasko (90+3).



Legia Warszawa: Arkadiusz Malarz - Marko Vesovic, Inaki Astiz, Chris Philipps (69. Kasper Hamalainen), Adam Hlousek - Domagoj Antolic, Krzysztof Mączyński (16. Mateusz Wieteska), Cafu, Sebastian Szymański (63. Miroslav Radovic) - Jose Kante, Carlitos.



Spartak Trnawa: Martin Chudy - Andrej Kadlec, Martin Toth, Boris Godal, Matus Conka - Erik Jirka, Anton Sloboda (86. Ivan Hladik), Lukas Gressak, Jakub Rada, Erik Grendel (64. Fabian Miesenboeck) - Marvin Egho (90. Jan Vlasko).

Zwycięzca tej pary w trzeciej rundzie zmierzy się z lepszym zespołem dwumeczu pomiędzy Crveną Zvezdą Belgrad a litewską Suduvą Mariampol. Wiele wskazuje na to, że awansuje mistrz Serbii, który wygrał u siebie 3:0. Bramki zdobyli Holender Lorenzo Ebecilio (23.) i dwie Nemanja Radonjic (35. i 58.). Rewanż 1 sierpnia.



Gdyby Legia została wyeliminowana, trafi do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europejskiej. Tam zmierzy się albo z luksemburskim F91 Dudelange, albo z Dritą z Kosowa.



W innym wtorkowym meczu PAOK pokonał w Salonikach FC Basel 2:1, a jedną z bramek dla mistrzów Grecji uzyskał były zawodnik Legii Warszawa Aleksandar Prijovic.



W środę mistrz Bułgarii Łudogorec Razgrad Jacka Góralskiego i Jakuba Świerczoka podejmie węgierski Videoton Szekesfehervar. Z kolei Karabach Agdam, w którym występuje Jakub Rzeźniczak, zmierzy się na wyjeździe z albańskim FK Kukesi.







(nm)