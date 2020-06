Skończył się sezon zasadniczy piłkarskiej Ekstraklasy. Na szczęście dobre wrażenie pozostawiła po sobie spora grupa młodych piłkarzy - choćby Bartosz Białek. Napastnik Zagłębia Lubin strzelił dotychczas siedem bramek. Młodzież śmiało poczyna sobie także w Lechu Poznań, choć trener Dariusz Żuraw czasami oszczędnie stawia na takich piłkarzy.

Piłkarz KGHM Zagłębie Lubin Bartosz Białek (L) i Themistoklis Tzimopoulos (P) z Korony Kielce / Maciej Kulczyński / PAP

Bartosz Białek z Zagłębia Lubin w Ekstraklasie zadebiutował w listopadzie. Od tego czasu zdążył zagrać w 14 spotkaniach. Efekt to 7 strzelonych bramek i 3 asysty. Takiego wyniku może mu pozazdrościć spora grupa starszych piłkarzy. Białek potrafił strzelać bramki w trzech meczach z rzędu. Dwukrotnie też w jednym spotkaniu notował gola i asystę. Zagłębie znów jednak rozczarowało i nie zagra w grupie mistrzowskiej. Warto jednak będzie obserwować Białka w najbliższych spotkaniach.

7 goli i 3 asysty to także dorobek Patryka Klimali z tego sezonu. Piłkarz od Białka starszy, ale przecież ciągle w gronie "tych młodych". Napastnik zimą przeniósł się do Celticu Glasgow i przepadł. To tylko pokazuje, że mocniejszy klub może zweryfikować mocno liczby z Ekstraklasy.

6 bramek w tym sezonie wbił już skrzydłowy Lecha Poznań Kamil Jóźwiak. Zanotował także 3 asysty. Piłkarz ma za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji i to ostatni sezon, w którym można jeszcze patrzeć na niego w kontekście młodego wieku. To ma być już jeden z liderów "Kolejorza". W klubie są jednak młodsi piłkarze, którzy zostawili za sobą już dobre wrażenie. W ostatnim czasie dobre noty zbiera choćby Jakub Moder. Podobnie Tymoteusz Puchacz. Trener Dariusz Żuraw wystawia go ostatnio na lewej stronie obrony. Dwa mecze na tej pozycji i dwie asysty. Czy to odkrycie pozwoli Lechowi na walkę o ligowe podium? "Kolejorz" ma także Jakuba Kamińskiego czy Filipa Marchwińskiego. Obaj w tym sezonie także strzelali bramki, podobnie jak Bartosz Bida z Jagiellonii. Tegoroczny maturzysta do swojego ekstraklasowego konta dopisał na razie 4 trafienia. Tu także widać piłkarski rozwój. W przypadku napastników nie można zapomnieć o Aleksandrze Buksie. Młodziutki piłkarz Wisły Kraków także zdążył pokazać się z dobrej strony. W Legii kilka szans dostał - obecnie leczący kontuzje - Maciej Rosołek.

W Śląsku Wrocław dobrze odnalazł się Przemysław Płacheta - 5 goli i 4 asysty to solidny wynik, choć tu trzeba pamiętać, że piłkarz wyrasta nam już z wieku, w którym młodość jest najważniejszym atutem. To z pewnością zaleta Michała Karbownika. Legionista w tym sezonie z 6 asystami, którego chwali także zagraniczna prasa.

W ilu przypadkach dobra forma okaże się przepustką do dalszej kariery? Trudno wyrokować, patrząc choćby na obecne problemy Klimali. Warto jednak zauważyć, że liga potrafiła wykreować kilku ciekawych, młodych zawodników, którzy w tym sezonie odgrywają istotne role w swoich drużynach.