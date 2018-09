Po obiecującym meczu w Bolonii, kiedy reprezentacja Polski zremisowała z Włochami 1:1, drużyna Jerzego Brzęczka w meczu towarzyskim zagra we Wrocławiu z Irlandią. Będzie to okazja do pierwszego zwycięstwa nowego selekcjonera i do 100. meczu Roberta Lewandowskiego w biało-czerwonych barwach.

Reprezentacja Polski na treningu przed meczem z Irlandią /Jan Karwowski /PAP

