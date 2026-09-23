Kiedy podwyżka stóp procentowych? Ekspert wskazał prawdopodobny termin

RMF24

Tankowanie na stacjach benzynowych jest coraz droższe - analitycy spodziewają się, że ceny paliw będą wciąż rosnąć. Czy grozi nam wzrost inflacji? „Będziemy prawdopodobnie podnosić cenę pieniądza w gospodarce, zmuszą nas do tego ceny paliw” - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Ekspert wskazał, że inflację na poziomie 4 proc. GUS ogłosi już prawdopodobnie w październiku. „Niestety to będzie ten moment, kiedy zobaczymy czwórkę. Pytanie tylko, czy będzie incydentalna, czy z nami zostanie. Rada nie będzie miała wyjścia i będzie musiała podnieść stopy procentowe. To będą małe kroki. Trzeba też zaznaczyć, że bardzo zależymy od tego, co dzieje się z cenami ropy i gazu na świecie. (...) Trump nie ma pomysłu na to, jak rozwiązać konflikt, więc ryzyko jest takie, że te ceny z nami zostaną” - ocenił.

Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej wskazał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24, że poziom inflacji 4 proc. może zostać przekroczony już w październikowym odczycie GUS. Myślę, że to będzie ten moment, kiedy zobaczymy czwórkę. Pytanie tylko, czy ta czwórka będzie incydentalna, czy z nami zostanie – mówił członek RPP.

Odpowiedź na to pytanie ma kluczowe znaczenie dla polityki pieniężnej. Jeżeli miałaby zostać, to Rada nie będzie miała wyjścia i będzie musiała podnieść stopy procentowe - podkreślił.

Jak zauważył, „ceny transportu w ostatnim roku, sierpień do sierpnia, wzrosły ponad jedenaście procent. Zastrzegł jednak, że w przypadku szybkiego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie ceny surowców mogą równie szybko spaść.

Jeżeli miałoby się okazać, że będzie rozwiązanie tego konfliktu, to ceny mogą spaść dosyć szybko i wtedy inflacja znowu wróci poniżej 4 procent - ocenił.

Co dalej z zarządem NBP?

W rozmowie pojawił się również wątek niepełnego składu zarządu Narodowego Banku Polskiego. Kotecki wskazał, że szczególne znaczenie ma 4 listopada – wtedy wygasa kadencja kolejnego członka zarządu. Jeżeli do tego czasu nie zostaną powołani nowi członkowie, może pojawić się problem ze spełnieniem ustawowego wymogu dotyczącego liczebności.

Jeżeli do 4 listopada nie zostaną powołani nowi członkowie zarządu, wtedy nie mamy spełnionego ustawowego warunku, czyli sześć do ośmiu członków w zarządzie - powiedział Kotecki.

Wtedy rzeczywiście pojawia się duży problem prawny, czy ten zarząd pięcioosobowy to jest zarząd? - mówił.

Kotecki liczy jednak na rozwiązanie problemu. W jego ocenie osoby odpowiedzialne za powołanie członków zarządu powinny znaleźć porozumienie. Wskazał na prezesa NBP, który składa wniosek do prezydenta.

Mam nadzieję, że jednak bank centralny zostanie z tych sporów, konfliktów wyłączony - stwierdził.

Moody’s ostrzega przed deficytem i długiem

Kotecki odniósł się również do decyzji agencji Moody’s dotyczącej ratingu Polski. To - jak mówił - „bardzo silny sygnał ostrzegawczy dla rządu”, którego nie można lekceważyć.

Jego zdaniem powodem obniżenia ratingu jest poziom deficytu i szybko rosnący dług publiczny.

Członek RPP zwrócił uwagę, że argumenty przedstawione przez Moody’s są podobne do tych, które znalazły się w stanowisku Rady Fiskalnej dotyczącym projektu przyszłorocznego budżetu.

Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby nie umknęła Ci żadna rozmowa w RMF FM.