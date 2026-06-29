RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna o przyszłość polskich inwestycji w kontekście sporu o Ukraińską Powstańczą Armię (UPA). Jak napięcia na linii Warszawa–Kijów mogą wpłynąć na udział polskich firm w odbudowie Ukrainy?

Czy polityczny spór nie zagrozi polskim interesom gospodarczym? Jakie doświadczenia z pracy na Ukrainie ma sam minister i czy polskie przedsiębiorstwa mogą liczyć na uczciwe warunki przy realizacji przyszłych kontraktów?

Porozmawiamy także o efektach Konferencji Odbudowy Ukrainy. Czy o największe inwestycje skuteczniej powalczą firmy z Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii? Jakie sektory są dziś najważniejsze z punktu widzenia polskiej gospodarki?

Nie zabraknie pytań o sytuację w spółkach Skarbu Państwa. Co dalej z Jastrzębską Spółką Węglową? Czy spółce grożą problemy z płynnością i wypłatami dla pracowników? Jak rząd zamierza ustabilizować jej sytuację finansową?

W rozmowie poruszymy także temat Polskiej Grupy Zbrojeniowej i programu SAFE. Czy polski przemysł zbrojeniowy jest gotowy do realizacji rekordowych zamówień i wykorzystania europejskich środków na obronność? Jak rozwiązać problem niedoboru pracowników w sektorze, który w najbliższych latach będzie potrzebował dziesiątek tysięcy nowych specjalistów?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

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