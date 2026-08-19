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„Dopóki to był azyl na Węgrzech, było to wytłumaczalne. Jeśli potwierdzi się, że jest w Naddniestrzu, jest to niewytłumaczalne” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Schreiber, komentując doniesienia na temat obecnego miejsca przebywania Marcina Romanowskiego. Wiceprzewodniczący i poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus wskazał, iż jego stronnictwo proponuje wprowadzenie internetowego konta imigranta, które pozwoli odzyskać kontrolę nad migracją. Schreiber stwierdził, że dla Rozwoju Plus satysfakcjonujący wynik w przyszłych wyborach parlamentarnych to 15 proc.

Łukasz Schreiber nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy Marcin Romanowski powinien stawić się przed polskim sądem. Polityk wskazał jedynie, że „metody, które Donald Tusk i jego służby wykorzystują do walki”, są skandaliczne.

Sam ewentualny pobyt Romanowskiego w Naddniestrzu uważa za niewytłumaczalny. Na pewno nie powinien przebywać w Naddniestrzu – stwierdził.

Schreiber: Romanowski na pewno nie powinien przebywać w Naddniestrzu Czas: 20:47

Internetowe konto imigranta

To jeden z pomysłów, by odzyskać kontrolę nad migracją – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Schreiber, tłumacząc, czym jest proponowane przez jego stronnictwo internetowe konto imigranta.

Konto takie byłoby obowiązkowe dla wszystkich imigrantów, niezależnie m.in. od stanu ich portfela czy profesji.

Pytany o tzw. aferę wizową z czasów rządów PiS, Schreiber przyznał, że to skandal, którzy trzeba eliminować. Kontrował jednak, że fakt, iż na wyższym i średnim szczeblu zdarzają się skorumpowani urzędnicy, nie znaczy, że zawiodły wszystkie procedury.

„Pięć, siedem procent nas nie satysfakcjonuje”

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM przypomniał wyniki sondażowe ugrupowań, które rozstawały się z Prawem i Sprawiedliwością. Chwilę po secesji Solidarna Polska mogła liczyć na 11 proc. głosów, a Polska Jest Najważniejsza na 8 proc. Stronnictwo Mateusza Morawieckiego osiąga dziś 5-7 proc. poparcia.

Pięć, siedem procent nas nie satysfakcjonuje – powiedział Łukasz Schreiber. Polityk przyznał zarazem, że podchodzi do sondażowych wyników z dużym dystansem.

Schreiber stwierdził, że dla Rozwoju Plus satysfakcjonujący wynik w przyszłych wyborach parlamentarnych to 15 proc.

Osób zapisanych do Stowarzyszenia jest około 4 tys. – przekazał. Odnosząc się do wstąpienia do Stowarzyszenia Rozwój Plus prezydenta Tarnobrzega Łukasza Nowaka, stwierdził, że pod względem ilości prezydentów, burmistrzów i wójtów Rozwój Plus będzie „co najmniej trzecią siłą”.

(Rozmów – red.) nie prowadzimy w tej chwili z nikim. Nie nastawiamy się inaczej, niż na samodzielny start – powiedział nasz gość, pytany o ewentualną wspólną listę z PiS w wyborach do Sejmu. W Rozwoju Plus jest jednak gotowość na wspólny blok pod patronatem prezydenta w wyborach do Senatu.

Nie będę kandydatem na wicemarszałka, a czy w ogóle będzie jakiś kandydat na wicemarszałka z naszej strony, to to jest dopiero decyzja klubu – wyjaśnił Łukasz Schreiber.

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