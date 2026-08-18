PiS i Rozwój Plus na jednej liście? Naszym gościem będzie Łukasz Schreiber

RMF24

Czy wspólna lista wyborcza prawicy do Senatu pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego to realna opcja? Czy znajdą się na niej również politycy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej? Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący i poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.

Czy Klub Parlamentarny Rozwój Plus będzie zabiegał o stanowiska wicemarszałka i przewodniczących komisji? A może poprze kandydaturę przedstawioną przez PiS Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka? Czy klub Prawa i Sprawiedliwości podzielił się już nimi pokojami w Sejmie? Zapytamy także o kolejne polityczne transfery.

Internetowe Konto Imigranta, Alert Deportacyjny i sprawna służba deportacyjna to propozycje Rozwoju Plus. Czy konkurują z Prawem i Sprawiedliwością na pomysły związane z imigracją? Czy politycy tej formacji poparliby pomysł PiS deportacji ukraińskich mężczyzn przebywających bez pracy w Polsce?

Na rozmowę Piotra Salak zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.