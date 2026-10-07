Nocny zakaz sprzedaży alkoholu znowu podzieli koalicję? Pełczyńska-Nałęcz komentuje

RMF24

„Najważniejsze, że ustawa wróciła na właściwą trajektorię. PSL zrobił woltę, ale wolta zatoczyła koło. Ustawa poddana jest pod głosowanie i ma większość. Jeżeli PSL dba o polskich winiarzy, którzy zabiegają o degustacje w plenerze, to można to zrobić normalnie, odrębna ustawą” - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, odnosząc się do tego, czy ustawa dotycząca zakazu sprzedaży alkoholu w godz. 22:00-6:00 zostanie przegłosowana przez Sejm. Przewodnicząca Polski 2050 oceniła także, że amerykańska administracja chce ingerować w rządy europejskie. „Nawet bardzo sojusznicze Stany Zjednoczone nie powinny ingerować w to, kto rządzi w Polsce” - stwierdziła.

Liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz był pytana w Porannej rozmowie w RMF FM m.in. o to, kwestię ustawy zakazującej sprzedaży alkoholu w godz. 22-6.

Pełczyńska-Nałęcz o ustawie o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy: PSL zrobił woltę

Polityk oceniła, że to przede wszystkim sukces Polaków, którzy opowiadają się za wprowadzeniem takiego rozwiązania.

Jest sukces, ale przede wszystkim ludzi. Dlatego, że naprawdę jest bardzo jasne stanowisko Polaków, że chcą zakazu nocnej sprzedaży alkoholu i zakazu reklam (alkoholu). Koniec. I taka ustawa została wypracowana na bazie ustawy Polski 2050 – stwierdziła.

Pytana przez prowadzącego Tomasza Terlikowskiego o stanowisko polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy byli innego zdania niż Polska 2050, stwierdziła, że „PSL zrobił woltę, ale wolta zatoczyła koło”.

Ustawa jest poddana pod głosowanie i ona ma większość po prostu – dodała, podkreślając, że o to, jak PSL zagłosuje „trzeba ich zapytać”. My na pewno jesteśmy za tym rozwiązaniem. Ona jest zresztą na bazie naszego projektu ustawy Polski 2050. Ustawa w pełnej zgodzie, w tym z aprobatą, członka komisji od strony PSL-u, a co się stało, że PSL zatoczył woltę? Proszę pytać PSL. Interweniowałam, w momencie, kiedy oczekiwana, popierana przez większość Polaków ustawa nagle znika z głosowań – wskazała.