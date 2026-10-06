Nocny zakaz sprzedaży alkoholu dzieli koalicję. Znowu skończy się awanturą?

RMF24

Czy ustawa dotycząca zakazu sprzedaży alkoholu w godz. 22:00-6:00 zostanie przegłosowana w Sejmie? Na jakie środki może liczyć Polska w ramach nowego unijnego budżetu na lata 2028-2034? Czy przy kolejnym podejściu rządu do ustawy o kryptowalutach Polska 2050 będzie gotowa na negocjacje z Pałacem Prezydenckim? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefową Polski 2050. Zapraszamy!

Czy ustawa dotycząca zakazu sprzedaży alkoholu w godz. 22:00-6:00 zostanie w końcu przegłosowana w Sejmie? Czy rządząca koalicja znajdzie w tej sprawie wspólne stanowisko, czy po raz kolejny będziemy świadkami politycznego sporu?

W rozmowie nie zabraknie pytań o Krajowy Plan Odbudowy i nowy unijny budżet na lata 2029-2034. Na jakie środki może liczyć Polska w ramach nowego unijnego budżetu?

Wrócimy także do spraw ustawy dot. kryptoaktywów. Po prezydenckim wecie rząd zapowiada kolejne podejście do regulacji rynku. Czy Polska 2050 jest gotowa na rozmowy z Pałacem Prezydenckim i szukanie kompromisu?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM również na naszym kanale YouTube.