Czy PiS zmieni kandydata na premiera? Zapytamy Mariusza Błaszczaka

RMF24

Czy PiS rozważa zmianę kandydata na premiera, Przemysława Czarnka, na innego polityka? Gdzie znajduje się Marcin Romanowski? Czy w PiS znają kolejne kroki byłego wiceministra sprawiedliwości? Czy polityk zostanie zawieszony w partii? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Mariusza Błaszczaka, wiceprezesa PiS. Zapraszamy!

Mariusz Błaszczak gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Czy PiS rozważa zmianę kandydata na premiera? W ostatnich dniach w partii pojawiają się pytania o przyszłość Przemysława Czarnka jako kandydata ugrupowania na szefa rządu. Czy jego pozycja jest niezagrożona, czy też PiS bierze pod uwagę inne nazwisko?

Piotr Salak zapyta również o sytuację Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, do Sądu Okręgowego w Warszawie trafiło pismo Romanowskiego dotyczące wydania tzw. listu żelaznego. Na dokumencie wskazano adres w Tyraspolu.

Gdzie obecnie przebywa były wiceminister sprawiedliwości? Czy jego polityczne decyzje są znane kierownictwu PiS i czy partia zamierza wyciągnąć wobec niego konsekwencje, włącznie z zawieszeniem w prawach członka ugrupowania?

W Porannej rozmowie w RMF nie zabraknie pytań o inne bieżące wydarzenia, w tym o zbrojenia armii oraz obchody Święta Wojska Polskiego.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

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