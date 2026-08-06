Bogucki o ułaskawieniu „Starucha”: Niektóre środowiska zadrżały

RMF24

"56 proc. Polaków pozytywnie ocenia Karola Nawrockiego. To bardzo dobry wynik po roku prezydentury" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta. Zapytany o prawo łaski dla Piotra „Starucha” Staruchowicza, lidera kibiców Legii Warszawa, Zbigniew Bogucki odpowiedział, że decyzja ta wywołuje kontrowersje, ponieważ „pan Staruch” należy do grupy osób, która krytykuje obecny rząd.

Prezydent jednej opcji? Bogucki odpowiada

Dzisiaj mija rok prezydentury Karola Nawrockiego. W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się głosy, że Karol Nawrocki nie jest prezydentem wszystkich Polaków, a jedynie jednej opcji politycznej.

Zbigniew Bogucki w Porannej rozmowie w RMF FM stanowczo odpiera te zarzuty, powołując się na wyniki badań opinii publicznej.

56 proc. bardzo pozytywnie albo pozytywnie ocenia prezydenturę prezydenta Karola Nawrockiego, to bardzo dobry wynik po roku od zaprzysiężenia – podkreślał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Bogucki zaznaczał, że prezydent Nawrocki konsekwentnie realizuje program, z którym szedł do wyborów, a podpisane przez niego ustawy nie zawsze były zgodne z oczekiwaniami prawej strony sceny politycznej.

Pan prezydent uznawał, mając swoją argumentację, po zasięgnięciu opinii rady ekspertów, żeby te ustawy podpisać – tłumaczy minister.

Weto – broń prezydenta

Jednym z najczęściej podnoszonych zarzutów wobec Karola Nawrockiego jest liczba zawetowanych ustaw (ponad 40) - większa niż za czasów prezydentów Kwaśniewskiego, Komorowskiego czy Dudy. Bogucki tłumaczył to w taki sposób.

Jeżeli prezydent szedł z konkretnym programem, a rząd czy większość koalicyjna przedstawia w sposób świadomy ustawy czy rozwiązania, które są w kontrze do tego, co mówił, co obiecywał, co zapowiadał prezydent, no to trudno, żeby prezydent to podpisywał.

Minister dodał, że wiele projektów ustaw było przygotowywanych z myślą o innym prezydencie, Rafale Trzaskowskim, co jego zdaniem tłumaczy część decyzji o wecie.

Ułaskawienia i symboliczne decyzje

W rozmowie pojawił się także temat ułaskawienia znanego kibica Legii Warszawa - „Starucha”. Bogucki wyjaśnia, że prezydent nie uniewinnił go, a jedynie skrócił zakaz stadionowy, podkreślając, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Prawo łaski pana prezydenta sprowadziło się tylko do jednej kwestii – do tego, żeby na ten kolejny rok nie było zakazu stadionowego – tłumaczy.

Problem nie jest w decyzji prezydenta. Problem jest w tym, że niektóre środowiska, w tym rząd i związane z nim środowiska, po prostu zadrżeli, że jakiś kibic, jakiś przedstawiciel środowiska kibiców został ułaskawiony nie od jakiegoś ciężkiego czynu, nie od zbrodni, nie od jakiegoś ciężkiego przestępstwa (...) nie mają w jakikolwiek inny sposób doczepić się, mówiąc kolokwialnie, do żadnego innego ułaskawienia - skomentował.

Według przedstawiciela prezydenta - decyzja ta wywołuje kontrowersje, bo „pan Staruch” należy do grupy osób, która krytykuje obecny rząd.

Jerzy Zięba w Pałacu Prezydenckim

Nie zabrakło również pytania o kontrowersyjne spotkanie z Jerzym Ziębą, znanym z promowania medycznych teorii spiskowych. Bogucki przyznaje, że była to pomyłka administracyjna, która nie miała wpływu na decyzje legislacyjne.

Czasami popełnia się błędy, szczególnie jeżeli ta administracja jest szeroka. Różni ludzie działają w dobrej wierze – mówi szef Kancelarii

Ja nie wiem, jaka będzie decyzja pana prezydenta. Każda ustawa jest rozważana czy zostanie podpisana, zawetowana, czy skierowana do Trybunału w trybie następnym albo uprzednim - dodał szef kancelarii prezydenta, zapytany czy prezydent zawetuje „lex szarlatan”.

Bogucki na premiera?

Na koniec rozmowy padło pytanie, czy Zbigniew Bogucki widzi siebie w roli przyszłego premiera. Minister odpowiada dyplomatycznie.

Każdy ma swoje ambicje, a dla mnie największą ambicją jest to, żeby zmienić zły rząd i żeby polski premier był z prawicy, żeby współpracował z prezydentem i żeby można było kontynuować te dobre zmiany - mówił.

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