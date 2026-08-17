Fani żegnają Bonnie Tyler. Dziś pogrzeb artystki

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Dziś odbędą się uroczystości pogrzebowe Bonnie Tyler - wokalistki znanej m.in. za sprawą przeboju „Total Eclipse of the Heart”. W weekend setki fanów ustawiły się wzdłuż ulic nadmorskiej walijskiej miejscowości Mumbles, aby pożegnać zmarłą artystkę na trasie przejazdu karawanu z jej trumną do jej rodzinnej wioski.

Mieszkańcy i fani z całej Wielkiej Brytanii i innych krajów wyszli na ulice Mumbles, miejscowości położonej niedaleko Swansea, aby towarzyszyć karawanowi z okrytą walijską flagą trumną z ciałem artystki. Dziesiątki osób czekały też przed dawnym domem piosenkarki i składały tam kwiaty.

Jej piosenki naprawdę poruszały tutaj wielu ludzi, w Walii bardzo ją kochaliśmy - mówiła agencji AP 18-letnia Carys Edwards - jedna z fanek artystki.

Fanki Bonnie Tyler w koszulkach z jej wizerunkiem (DIMITRIS LEGAKIS) / PAP/EPA

Dziś w w kościele w Swansea odbędzie się uroczystość upamiętniająca życie Tyler, z udziałem rodziny i przyjaciół. Później piosenkarka wyruszy w ostatnią podróż do Skewen. Ceremonia pogrzebowa będzie miała prywatny charakter.

Fani żegnają Bonnie Tyler (fot. DIMITRIS LEGAKIS) / PAP/EPA

Te piosenki kochają pokolenia. Bonnie Tyler i jej największe sukcesy

Bonnie Tyler urodziła się jako Gaynor Hopkins w biednej rodzinie górnika we wsi Skewen, pod Swansea. Dorastała z trzema siostrami i dwoma braćmi.

Piosenkarka i tekściarka w swojej karierze wylansowała takie hity jak „Total Eclipse of the Heart”, „It’s a Heartache” oraz „Holding Out for a Hero” ze ścieżki dźwiękowej do filmu „Footloose”.

Ballada „Total Eclipse of the Heart” wspięła się na szczyty list przebojów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Piosenkarka zdobyła trzy nominacje do nagrody Grammy, a w 2013 roku reprezentowała Wielką Brytanię w Konkursie Piosenki Eurowizji, zajmując w nim 19. miejsce. W 2022 roku została odznaczona przez królową Wielkiej Brytanii Elżbietę II Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla muzyki.

Fani żegnają Bonnie Tyler (fot. DIMITRIS LEGAKIS) / PAP/EPA

Bonnie Tyler zmarła 8 lipca w szpitalu w Portugalii, wskutek powikłań po operacji jelit.