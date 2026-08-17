Zaczęła grać już jako dziecko. Hayden Panettiere nie żyje

RMF24

W wieku 36 lat zmarła Hayden Panettiere - aktorka znana z filmów „Krzyk IV” i „Krzyk VI” czy m.in. serialu „Nashville”. Na razie przyczyna jej śmierci nie jest jasna.

Z głębokim smutkiem informujemy o tragicznej śmierci naszej ukochanej Hayden. Była niesamowitym promieniem światła i siłą natury, która dawała niezmierzoną miłość i radość wszystkim, którzy ją znali – oraz milionom widzów, którzy oglądali ją na ekranie - stwierdził jej menedżer w oświadczeniu dla ABC News.

Jak przypomina magazyn „Variety”, Hayden Panettiere zaczęła ekranową karierę bardzo wcześnie - już jako 5-latka, pojawiając się w serialach (m.in. („Ally McBeal”). Później zagrała m.in. w filmie „Tytani” z Denzelem Washingtonem w roli głównej i dołączyła do obsady serialu „Herosi”, wcielając się w rolę cheerleaderki.

Hayden Panettiere na planie filmu „Zebra z klasą” (fot. Photoshot) / PAP/EPA

Panettiere miała na koncie dwie nominacje do Złotych Globów za rolę w serialu „Nashville”. Jeśli chodzi o role filmowe, największą rozpoznawalność przyniosły jej te w IV i VI części serii „Krzyk”, gdzie zagrała Kirby Reed.

W maju aktorka wydała swoją autobiograficzną książkę. Jak relacjonuje „Variety”, pisała w niej m.in. o swojej biseksualności, trudnej relacji z matką czy związku z byłym bokserem Władimirem Kliczko.