Wybitni izraelscy specjaliści zajmujący się leczeniem traumy wojennej i zapobieganiem zespołowi stresu pourazowego przeszkolili wrocławskich psychologów, pedagogów i nauczycieli. Uczono ich, jak skutecznie pomagać i nie zaszkodzić uchodźcom z Ukrainy, w tym dzieciom uczącym się w szkołach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Psycholog dr Gila Matzliah-Liberman doradza izraelskiemu resortowi edukacji, jak rozmawiać z dziećmi o Holokauście, zajmuje się także pomocą rodzicom i dzieciom, które doświadczają różnego rodzaju traumy. Dr Eyal Fruchter kieruje Oddziałem Zdrowia Psychicznego szpitala w Hajfie, a w przeszłości był głównym psychiatrą izraelskiej armii. Przylecieli do Wrocławia na zaproszenie Urzędu Miejskiego, a ich podróż zorganizowała i opłaciła Fundacja ELNET-Poland.

Izraelscy specjaliści podczas warsztatów mówili pedagogom i urzędnikom, jak skutecznie pomagać uchodźcom.

Mówili, jak rozpoznać, kiedy mamy do czynienia ze zwykłym lękiem, a kiedy jest to już początek poważnych problemów, które kończą się nieszczęściami - powiedziała reporterowi RMF FM Jadwiga Ardelli-Książek, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia we wrocławskim Urzędzie Miejskim.

Z jednej strony to ich trauma, z drugiej nasza, żeby ich ponownie nie traumatyzować. Doświadczenie osób, które nas szkolą pokazuje, jak radzić sobie ze sobą i z sytuacją, w której jesteśmy - mówił reporterowi RMF FM pedagog Arkadiusz Klimczak, uczestnik szkolenia.

Izraelscy specjaliści będą też prowadzić szkolenie dla wolontariuszy, jak nie poddawać się uczuciu wypalenia i pomagać długofalowo.

Jak podaje Urząd Miasta Wrocławia uchodźcy mogą otrzymać pomocy psychologiczną w Centrum Neuropsychiatrii Dziecięcej przy ulicy Białowieskiej 74A oraz Centrum Zdrowia Psychicznego+ przy ulicy Ostrowskiego 13. Pomocy udzielają także Fundacja Kalejdoskop Kultur (ul. Ruska 46a) i Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska (ul. Sikorskiego 7GHJ).