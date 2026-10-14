Śledztwo w prywatnym zoo Łączna. Pięć osób z zarzutami znęcania się nad zwierzętami

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Pięć osób związanych z działalnością prywatnego Zoo Łączna w Mieroszowie usłyszało zarzuty znęcania się nad zwierzętami, doprowadzenia do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Z placówki wywieziono już kilkadziesiąt zwierząt.

Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu we wtorek zatrzymali pięć osób w związku z działalnością prywatnego Zoo Łączna w Mieroszowie. W środę usłyszały one zarzuty znęcania się nad zwierzętami, doprowadzenia do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci.

Drastyczne zaniedbania wobec setek zwierząt

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, prok. Mariusz Pindera poinformował w środę, że śledczy zarzucają podejrzanym, że w prywatnym zoo zaniedbywano aż 561 zwierząt.

Według ustaleń prokuratury, osoby odpowiedzialne za opiekę nad zwierzętami „świadomie dopuszczały do zadawania im bólu i cierpienia poprzez niezapewnienie odpowiednich dla potrzeb danego gatunku warunków bytowania, właściwego dla ich potrzeb sposobu żywienia i należytej opieki lekarsko-weterynaryjnej”.

Zabezpieczanie dowodów i przesłuchania

W środę na terenie zoo wciąż prowadzone są oględziny, trwa zabezpieczanie śladów oraz sprawdzanie warunków, w jakich żyły zwierzęta. Dzień wcześniej z placówki wywieziono 30 zwierząt.

Prokurator Pindera poinformował, że „osoby, którym postawiono zarzuty, są przesłuchiwane i po zakończeniu tych przesłuchań zapadnie decyzja, jakie środki zapobiegawcze wobec nich zostaną zastosowane. Czy będą to środki wolnościowe, czy może prokurator złoży wniosek o areszt. A może zostanie wydany zakaz pracy ze zwierzętami”.

Organizacje alarmowały od miesięcy

Postępowanie w tej sprawie toczyło się od kilku miesięcy na podstawie zawiadomień organizacji zajmujących się prawami zwierząt. Zgłaszający wskazywali na nieprawidłowości w opiece nad zwierzętami, brak odpowiedniej ilości pokarmu oraz niewystarczającą opiekę weterynaryjną.

Właściciel zoo odpiera zarzuty

Właściciel ogrodu, Marcin Nowaczyk, nie zgadza się z zarzutami. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił, że „ogród jest zatwierdzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i podlega cyklicznym kontrolom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i powiatowego lekarza weterynarii”.

„Mówimy o zwierzętach, które wymagają codziennej opieki, specjalistycznej wiedzy i odpowiednich warunków. Ewentualne ich przenoszenie to nie tylko kwestia transportu, to również ogromna odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan” - powiedział w nagraniu upublicznionym przed pojawieniem się służb w ogrodzie zoologicznym.

Zoo Łączna to prywatny ogród zoologiczny działający od lat w Mieroszowie. W 2012 roku placówka uzyskała status ogrodu zoologicznego. Według informacji właścicieli, w zoo przebywa około 100 gatunków zwierząt, w tym egzotyczne tygrysy, kangury, jelenie milu oraz różne gatunki małp.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Zoo Łączna trwa.