Policja i prokuratura wkroczyły do zoo w Łącznej. Są zatrzymania

Właściciel zoo wśród zatrzymanych
Wśród zatrzymanych są pracownicy zoo oraz właściciel Marcin Nowaczyk - ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
Właściciel już w poniedziałek sygnalizował, że zwierzęta mogą mu zostać odebrane. Apelował o spokojne, odpowiedzialne działanie służb.
Zawiadomienie o złych warunkach zwierząt
Prokuratura otrzymała zawiadomienie od organizacji zajmujących się zwierzętami, że w zoo panują złe warunki bytowe. Chodzi między innymi o dostęp do pokarmu, opieki medycznej i ewidencję zwierząt, które wciąż się rozmnażają. W tej chwili weryfikują to na miejscu śledczy.
Jak powiedział reporterce RMF FM rzecznik prokuratury w Świdnicy Mariusz Pindera, wkrótce zapadnie decyzja o ewentualnej ewakuacji zwierząt. Na razie nikt nie został przesłuchany i nikt nie usłyszał zarzutów.
Zoo Łączna słynie z otwartych wybiegów z pięknymi widokami na Sudety. Główną atrakcją dla turystów jest możliwość karmienia i głaskania tych łagodniejszych gatunków, takich jak lemury, ale goście mogą też oglądać tygrysy, wielbłądy czy wilki.