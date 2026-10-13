Policja i prokuratura wkroczyły do zoo w Łącznej. Są zatrzymania

RMF24

Prokuratura, biegli i policja wkroczyli we wtorek rano do zoo w Łącznej koło Wałbrzycha. Cztery osoby zostały zatrzymane. Śledczy mają podejrzenia dotyczące nieprawidłowości w opiece nad zwierzętami.

Właściciel zoo wśród zatrzymanych

Wśród zatrzymanych są pracownicy zoo oraz właściciel Marcin Nowaczyk - ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.

Właściciel już w poniedziałek sygnalizował, że zwierzęta mogą mu zostać odebrane. Apelował o spokojne, odpowiedzialne działanie służb.

Zawiadomienie o złych warunkach zwierząt

Prokuratura otrzymała zawiadomienie od organizacji zajmujących się zwierzętami, że w zoo panują złe warunki bytowe. Chodzi między innymi o dostęp do pokarmu, opieki medycznej i ewidencję zwierząt, które wciąż się rozmnażają. W tej chwili weryfikują to na miejscu śledczy.

Jak powiedział reporterce RMF FM rzecznik prokuratury w Świdnicy Mariusz Pindera, wkrótce zapadnie decyzja o ewentualnej ewakuacji zwierząt. Na razie nikt nie został przesłuchany i nikt nie usłyszał zarzutów.

Zoo Łączna słynie z otwartych wybiegów z pięknymi widokami na Sudety. Główną atrakcją dla turystów jest możliwość karmienia i głaskania tych łagodniejszych gatunków, takich jak lemury, ale goście mogą też oglądać tygrysy, wielbłądy czy wilki.