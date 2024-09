Nysa Bystrzycka zaczęła wylewać. "Musimy ludzi ratować, jest tragedia" - powiedziała RMF FM burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma. Podobnie dramatyczna sytuacja jest w Kłodzku. Zagrożonych zalaniem jest kilka osiedli.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kłodzko: Nysa wylała. Zamknięte wjazdy do miasta

W Kłodzku sprawdził się czarny scenariusz: Nysa zaczęła wylewać. Około metra wody jest już na ulicach Skośnej i Chełmońskiego. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM - burmistrz zdecydował o zamknięciu wjazdów do miasta. Z Kłodzka w tej chwili można tylko wyjechać.

Kilka ulic - Matejki, Stryjeńskiej, Grottgera i Kusocińskiego jest już nieprzejezdnych. O drugiej w nocy do Kłodzka dotrze dwumetrowa fala powodziowa.

Ja przeżyłam 1997 r. Nasze mieszkanie zostało wtedy zmyte (...) to jest nie do opisania, co wtedy ludzie przeżywają - usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska od jednej z mieszkanek miasta.

Kłodzko jest podzielone na górną i dolną część. Mieszkańcy zagrożonych terenów szukają schronienia u znajomych i rodziny mieszkających wyżej.

Nasza reporterka informowała w sobotę, w ciągu dnia, że w mieście "woda lała się z nieba jak z wiadra".

Walka z żywiołem trwała m.in. w okolicy klasztoru franciszkanów w samym sercu miasta.

Maksymalny stan wody w Kłodzku, zanotowany w 1997 r., to 655 cm. Przewidywany poziom będzie tylko metr niższy - donosiła reporterka RMF FM.

W sobotę po godz. 17 serwis Remiza.pl podał, że woda przedarła się przez wał w okolicy ul. Malczewskiego.