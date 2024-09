Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Wody Polskie - poinformował, że powodziowej fali kulminacyjnej na Odrze we Wrocławiu należy się spodziewać we wtorek, 17 września. "Będzie się utrzymywać kilka dni" - podano.

Wrocław, 2020 rok. Fala kulminacyjna na Odrze / Maciej Kulczyński / PAP W sobotę wieczorem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Wody Polskie - poinformował, że powodziowa fala kulminacyjna na Odrze w stolicy Dolnego Śląska spodziewana jest we wtorek, 17 września. Zobacz również: Tusk apeluje ws. ewakuacji: Za pięć godzin może nie być możliwa "Wszystkie jazy na odrzańskich stopniach wodnych na naszym odcinku Odry od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Warty maksymalnie przepuszczają nadmiar wód wezbraniowych. Fala kulminacyjna spodziewana jest we Wrocławiu 17 września i będzie się utrzymywać na pewno kilka dni" - napisano w komunikacie. Zobacz również: Zalany cmentarz, ewakuacje i worki z piaskiem. Opolskie walczy z powodziami Wody Polskie podały też informację, że osoby, które zastanawiają się, czy mieszkają na terenie zagrożonym, mogą to sprawdzić TUTAJ . Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim od czwartku do niedzieli sumę opadów sięgającą 150 litrów na metr kwadratowy, co może spowodować kolejne gwałtowne powodzie. W tych województwach obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami najwyższego - trzeciego stopnia. Największe opady deszczu prognozowane są w Kotlinie Kłodzkiej.