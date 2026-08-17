Zniknęły pieniądze na studniówkę. Matka maturzysty stanie przed sądem

RMF24

Nawet 5 lat więzienia grozi matce jednego z maturzystów ze szkoły w pow. ostrowskim na Mazowszu. Kobieta odpowie za przywłaszczenie ponad 30 tysięcy złotych, przeznaczonych na organizację studniówki. Do sądu trafił akt oskarżenia.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, Agnieszka M., matka jednego z maturzystów, przyznała się do przywłaszczenia powierzonych jej pieniędzy - 30 367 zł. Złożyła też wyjaśnienia, ale śledczy nie ujawniają ich treści.

Prokuratura podaje, że kobieta działała „w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru”. Całej kwoty nie przywłaszczyła za jednym razem, ale miała to robić od września 2025 r. do stycznia 2026 r.

Pieniądze były przeznaczone na organizację balu studniówkowego uczniów klas V „BT” i V „PTH” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie. W wyniku działania Agnieszki M. pokrzywdzonych zostało 47 osób.

Kobieta odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Grozi jej od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia.