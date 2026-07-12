Zaatakował kastetem policjantów. Potem odkryto przerażające plany 29-latka

RMF24

Jest trzymiesięczny areszt dla sprawcy piątkowej napaści na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) na warszawskim Ursynowie. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzut m.in. przygotowania do pozbawienia życia komendanta CBZC i innych funkcjonariuszy.

Napastnik czekał przed wejściem do budynku

Do zdarzenia doszło w piątek rano. 29-latek czekał w pobliżu wejścia do budynku CBZC przy ulicy Wąwozowej w Warszawie. Mężczyzna zaatakował policjanta. Twierdził, że jest przez policjantów CBZC podsłuchiwany i prześladowany.

Napastnik był uzbrojony w dwa kastety. Funkcjonariusz doznał obrażeń ciała, które nie wymagały hospitalizacji.

Obecni na miejscu policjanci zatrzymali sprawcę na terenie stacji Metra Kabaty w Warszawie. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że pomimo licznych wezwań do wykonywania poleceń i poddania się, mężczyzna był bardzo agresywny i atakował policjantów kastetem.

Policjanci zastosowali środki przymusu bezpośredniego. Podczas obezwładniania napastnika dwóch policjantów doznało obrażeń ciała. Jeden z nich został raniony kastetem w nogę na tyle poważnie, że konieczne było przewiezienie go do szpitala.

Okazało się, że poza kastetami napastnik miał przy sobie jeszcze maczetę.

Z ustaleń wynika, że mężczyzna chciał zabić komendanta CBZC

W sobotę wieczorem policja podała na X, że sprawca napaści usłyszał w prokuraturze zarzut m.in. przygotowania (w okresie od 12 kwietnia do 9 lipca) do pozbawienia życia obecnego komendanta CBZC młodszego inspektora Wojciecha Olszowego oraz innych funkcjonariuszy biura.

Sąd aresztował go na trzy miesiące.

29-latek nie był wcześniej notowany przez policję

Z nieoficjalnych informacji tvn24.pl wynika, że mężczyzna nie był wcześniej notowany przez policję. Co więcej, funkcjonariusze CBZC nie interesowali się jego osobą. Jak pisze tvn24.pl, to po przejrzeniu jego telefonów i komputerów okazało się jednak, że celem jego działania miało być zamordowanie komendanta CBZC, młodszego inspektora Wojciecha Olszowego oraz kilkunastu funkcjonariuszy.