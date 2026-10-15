Wstrząsające odkrycie w garażu. 77-latek podejrzany o zabójstwo 75-latka

RMF24

W jednym z garaży na terenie Żyrardowa doszło do tragedii. Policja zatrzymała 77-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo swojego 75-letniego znajomego. Sprawą zajmuje się prokuratura, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące.

11 października żyrardowska policja otrzymała zgłoszenie o znalezieniu ciała 75-letniego mężczyzny w jednym z garaży na terenie miasta. Makabrycznego odkrycia dokonał syn ofiary, który natychmiast zawiadomił służby. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Zatrzymanie podejrzanego i decyzja sądu

Na miejscu pojawił się patrol policji, który zastał zgłaszającego oraz właściciela posesji. Po wstępnych czynnościach funkcjonariusze zatrzymali 77-latka, któremu przedstawiono zarzut zabójstwa. Sąd Rejonowy w Żyrardowie, na wniosek prokuratury, zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Jak informuje mł. asp. Monika Michalczyk z żyrardowskiej policji, śledztwo jest w toku i na tym etapie nie są ujawniane szczegóły dotyczące motywów zbrodni ani obrażeń, jakich doznała ofiara. Policja podkreśla, że wszystkie okoliczności zdarzenia są skrupulatnie wyjaśniane.

Surowe konsekwencje prawne

Zgodnie z Kodeksem karnym, za zabójstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat, a nawet dożywocie. 77-latek będzie odpowiadał przed sądem za czyn, którego miał się dopuścić z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia.