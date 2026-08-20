Warszawa: Pijany lekarz przyjmował pacjentów

RMF24

Pijany lekarz przez kilka godzin przyjmował dziś pacjentów w przychodni na warszawskiej Ochocie - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

To lekarz-rezydent, jak dowiedziało się RMF FM. Lekarz ma 33 lata i przyjmuje pacjentów - także w ramach NFZ - w jednej z prywatnych przychodni na warszawskiej Ochocie.

Dziś dyżur zaczął o ósmej rano, a zgłoszenie o tym, że lekarz może być pod wpływem alkoholu, wpłynęło po godzinie 14. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Radkowski, policję wezwał personel placówki medycznej.

Lekarz tego dnia zdążył przyjąć 11 osób i przeprowadzić 12 telekonsultacji. Nie przeprowadzał żadnych zabiegów.

Lekarz miał prawie 1,4 promila alkoholu we krwi. Przeprowadzono dwa badania. Oba dały identyczny wynik.

Jak się dowiedzieliśmy, lekarz będzie odpowiadał za narażenie innych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Został zwolniony do domu i wezwany na jutro na przesłuchanie.

Za czyn, którego się dopuścił, grozi do pięciu lat więzienia.

