To największy taki obiekt w Europie. Na Żeraniu stanęła potężna konstrukcja

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W warszawskiej Elektrociepłowni Żerań rośnie konstrukcja, która pobije europejski rekord. Budowany od września 2025 roku gigantyczny akumulator ciepła osiągnął właśnie docelowe 65 metrów wysokości. Ta potężna instalacja pomieści tyle wody, co 24 baseny olimpijskie, a zimą zabezpieczy dostawy ciepła dla 75 tysięcy mieszkań w stolicy. Inwestycja właśnie weszła w decydującą fazę.

Budowa gigantycznego akumulatora ciepła w warszawskiej Elektrociepłowni Żerań rozpoczęła się we wrześniu 2025 roku. Dziś inwestycja wchodzi w decydującą fazę – zamontowano już ostatnie arkusze stalowego płaszcza zbiornika, który osiągnął docelową wysokość 65 metrów. „Do wykonania została ostatnia obwodowa spoina” – przekazała spółka odpowiedzialna za inwestycję.

Przeprowadzone zostały także wszystkie niezbędne badania, w tym testy ultradźwiękowe mające wykryć ewentualne nieszczelności. W najbliższych tygodniach planowane jest próbne napełnienie zbiornika wodą, testy szczelności oraz weryfikacja osiadania konstrukcji.

Zbiornik większy niż 24 baseny olimpijskie

Akumulator ciepła na Żeraniu pomieści aż 61 tysięcy metrów sześciennych wody – to objętość odpowiadająca 24 basenom olimpijskim. Woda będzie ogrzewana do maksymalnej temperatury 98 stopni Celsjusza, co pozwoli na zmagazynowanie blisko 10 teradżuli energii cieplnej. W praktyce oznacza to możliwość wyprowadzenia do warszawskiej sieci ciepłowniczej mocy rzędu 230 megawatów termicznych. Takie możliwości zapewnią ciepło nawet dla 75 tysięcy mieszkań w okresie zimowym.

Konstrukcja zbiornika jest wyjątkowa. W odróżnieniu od naftowych, często szerszych zbiorników, akumulator ciepła musi być smukły i wysoki. Pozwala to na efektywne magazynowanie energii i minimalizację mieszania się warstw wody o różnych temperaturach. Specjalna, półmetrowa warstwa izolacji z wełny szklanej oraz poduszka parowa pod kopułą zbiornika zapewniają odpowiednią ochronę termiczną i separację od atmosfery.

To największy akumulator ciepła w Unii Europejskiej. (foto: Marcin Obara) / PAP

Wypełnianie zbiornika wodą będzie odbywało się stopniowo – najpierw częściowe zalanie i kilkudniowa obserwacja, a następnie dalsze napełnianie. Cały proces potrwa około miesiąca. Używana do tego celu woda jest odtleniana, co zapobiega korozji i przedłuża żywotność instalacji.

Akumulator ciepła powstał w ścisłym powiązaniu z budową nowoczesnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań. Obiekt pozwoli na magazynowanie nadwyżek wyprodukowanej energii cieplnej, co umożliwi uniezależnienie produkcji energii elektrycznej od bieżącego zapotrzebowania na ciepło w sieci ciepłowniczej Warszawy. W okresach przejściowych zmagazynowane w akumulatorze ciepło będzie wykorzystywane do pokrywania szczytowego dobowego zapotrzebowania, bez konieczności uruchamiania dodatkowych źródeł mocy – pięciu kotłów gazowych, które zastąpiły wcześniejsze kotły węglowe.

Kluczowy element stołecznej sieci ciepłowniczej

Elektrociepłownia Żerań to jeden z pięciu zakładów produkujących ciepło i energię elektryczną metodą kogeneracji w aglomeracji warszawskiej. Razem odpowiadają one za dostarczanie aż 11 procent całego ciepła produkowanego w Polsce. Wśród nich znajduje się również największa w Unii Europejskiej elektrociepłownia Siekierki.

Po zakończeniu inwestycji, planowanym na wrzesień 2027 roku, Warszawa zyska nowoczesne i ekologiczne źródło magazynowania energii cieplnej.

Dotychczas największy tego typu zbiornik znajdował się w niemieckim Mannheim – miał on nieco mniejszą pojemność, bo 60 tysięcy metrów sześciennych. Nowy akumulator na Żeraniu pobije ten rekord.