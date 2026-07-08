„Smoczyce” zaczęły pracę na Lotnisku Chopina. Mają przyspieszyć kontrole

RMF24

Dwa nowe skanery bezpieczeństwa uruchomiono dziś na Lotnisku Chopina w Warszawie. Docelowo takich maszyn, nazywanych "smoczycami", ma być w stołecznym porcie aż 15. Usprawnią kontrolę pasażerów i pozwolą zwiększyć limit płynów w bagażu podręcznym.

Dziś rano uruchomiliśmy operacyjnie dwa nowe skanery bezpieczeństwa – określane przez nas jako „smoczyce”. Urządzenia obsługują pasażerów Fast Track (korzystających z usługi szybszej kontroli - przyp. red.), choć w sytuacji spiętrzenia jeden ze skanerów będzie również wykorzystywany do kontroli pozostałych podróżnych w strefie AB - poinformował p.o. rzecznika Lotniska Chopina Piotr Rudzki.

„Smoczyce” będą sukcesywnie zastępować dotychczasowe skanery. Docelowo port planuje uruchomić 15 takich maszyn do końca roku.

Nowe skanery mają znacznie przyspieszyć kontrolę pasażerską

Działają w standardzie C3. Oznacza to, że pasażerowie Fast Track nie muszą już wyjmować elektroniki i płynów z bagażu. Co niezmiernie ważne – limit dozwolonych płynów jest podniesiony (ze 100 ml do 2 l - przyp. red.) tylko dla tych urządzeń – nadal obowiązuje on na pozostałych skanerach. Apelujemy do pasażerów, aby byli odpowiednio przygotowani do kontroli i podróży – dodał Rudzki.



Skanery EDSCB C3 (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage) działają w Polsce także na lotniskach w Gdańsku, Rzeszowie, Poznaniu oraz w Lublinie. Wykorzystują technologię tomografii komputerowej i tworzą szczegółowe obrazy 3D zawartości bagażu, co ułatwia wykrywanie materiałów wybuchowych i innych nielegalnych przedmiotów, nawet w mikroskopijnych ilościach.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od stycznia do maja port obsłużył ponad 9,38 mln pasażerów, o przeszło 7 proc. więcej niż rok wcześniej.