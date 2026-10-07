Skandal w domu opieki na Mazowszu. Dyrektor żądał łapówek od rodzin pacjentów

RMF24

Dyrektor zakładu opiekuńczo-leczniczego Jaśmin w Starym Goździe na Mazowszu został zatrzymany przez policję. Mężczyzna usłyszał zarzuty korupcyjne i trafił do aresztu. Śledczy ujawnili szokujące szczegóły dotyczące sposobu działania podejrzanego.

Według ustaleń śledczych, dyrektor placówki miał żądać od rodzin pensjonariuszy dodatkowych opłat, uzależniając od tego możliwość dalszego pobytu podopiecznych w ośrodku. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, pieniądze miały rzekomo pokrywać koszty funkcjonowania zakładu.

Jedno z zarzucanych przestępstw dotyczy sytuacji, w której dyrektor domagał się comiesięcznych wpłat w wysokości 450 złotych od rodziny osoby przebywającej w ośrodku w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wykorzystywanie trudnej sytuacji rodzin

Śledczy podkreślają, że zatrzymany wykorzystywał przymusową sytuację rodzin, które nie miały innego wyjścia, ponieważ placówka sprawuje opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej pomocy, często niesamodzielnymi i całkowicie zależnymi od innych.

Fot. Komenda Stołeczna Policji

Apel policji do rodzin pensjonariuszy

Stołeczna policja apeluje do wszystkich osób, od których dyrektor żądał dodatkowych opłat, o zgłaszanie tego faktu. Kontakt możliwy jest również telefonicznie z Wydziałem do walki z Korupcją Komendy Stołecznej Policji pod numerem +48 47 723-77-70.

Podejrzany odpowie za przyjęcie korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.