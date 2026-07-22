Pożar zespołu szkół na Mazowszu. Służby zaapelowały do mieszkańców

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Pożar wybuchł w zespole szkół w Kozienicach w woj. mazowieckim. Nie ma informacji o poszkodowanych osobach – usłyszał od policjantów reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Pożar objął dużą część dachu kompleksu szkolnego w Kozienicach. Strażacy – jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada – zlokalizowali już ogień i gaszą go z wykorzystaniem podnośników. Poniższe nagranie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM:

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Policja przekazała, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W budynku nie było żadnych zajęć, pracowały tylko ekipy budowlane. Kompleks szkolny jest bowiem w remoncie.

Okolicznych mieszkańców zaniepokoiły potężne kłęby czarnego dymu, unoszące się nad płonącym budynkiem. W powietrzu mogły pojawić się szkodliwe substancje, dlatego do miejscowych zaapelowano, aby zamknąć okna i drzwi, a także nie zbliżać się do miejsca pożaru. Obecnie nie wiadomo, jakie są przyczyny pojawienia się ognia.