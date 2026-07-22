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Pożar zespołu szkół na Mazowszu. Służby zaapelowały do mieszkańców

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 22 lipca (12:52)

Pożar wybuchł w zespole szkół w Kozienicach w woj. mazowieckim. Nie ma informacji o poszkodowanych osobach – usłyszał od policjantów reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Pożar zespołu szkół na Mazowszu. Służby zaapelowały do mieszkańców
Pożar w zespole szkół w Kozienicach/fot. Gorąca Linia RMF FM /materiały udostępnione

Pożar objął dużą część dachu kompleksu szkolnego w Kozienicach. Strażacy – jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada – zlokalizowali już ogień i gaszą go z wykorzystaniem podnośników. Poniższe nagranie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM:

Policja przekazała, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W budynku nie było żadnych zajęć, pracowały tylko ekipy budowlane. Kompleks szkolny jest bowiem w remoncie.

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Okolicznych mieszkańców zaniepokoiły potężne kłęby czarnego dymu, unoszące się nad płonącym budynkiem. W powietrzu mogły pojawić się szkodliwe substancje, dlatego do miejscowych zaapelowano, aby zamknąć okna i drzwi, a także nie zbliżać się do miejsca pożaru. Obecnie nie wiadomo, jakie są przyczyny pojawienia się ognia.

Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Źródło: RMF FM
Tagi: pożary

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