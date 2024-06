Rozpoczął się konkurs na najbardziej lubiane drzewo w Polsce. O wygranej zdecydują internauci. Głosowanie trwa przez cały czerwiec.

16 drzew powalczy o tytuł Drzewa Roku 2024 / Przemek Mzyk RMF MAXXX / RMF MAXX

Do 14. edycji konkursu Drzewo Roku Klubu Gaja zgłoszono 40 drzew, spośród których jury wybrało 16 okazów. Kandydatury były zgłaszane m.in. przez szkoły, przedszkola, samorządy i osoby indywidualne. Wśród drzew biorących udział w konkursie znalazły się m.in. wiekowe dęby i buki, sosna rumelijska, kasztanowiec, platan, jesion i grusza. To najczęściej drzewa uratowane przez wycinką, drzewa legendy czy drzewa będące ważną częścią życia rodzinnego.

Konkurs trwa i zyskuje nowych miłośników dzięki dobrej woli i zaangażowaniu lokalnych aktywistów oraz pomocy firm i darczyńców indywidualnych. Wspólnie budujemy zrozumienie wartości przyrody dla nas i naszej przyszłości. Bardzo jestem dumny z zespołu Klubu Gaja, który wytrwale promuje polskie drzewa i miłośników, którzy za nimi stoją. Drzewa to nasze skarby. Warto je chronić i ocalić dla naszej wspólnej przyszłości - komentuje Jacek Bożek, szef Klubu Gaja.

Głosowanie odbywa się przez cały czerwiec na www.drzeworoku.pl. Na stronie znajdują się również zdjęcia i historie drzew oraz zasady głosowania. Zwycięzca konkursu Drzewo Roku Klubu Gaja będzie reprezentował Polskę w konkursie europejskim w 2025 roku.

Pamiętajmy, że możemy oddać tylko jeden głos z jednego adresu e-mail i koniecznie potwierdźmy go potem na swojej skrzynce pocztowej. Ostatni tydzień głosowania jest tajny, także nie będziemy widzieli, ile głosów mają poszczególne drzewa. Zwycięzcę ogłosimy już 1 lipca o godzinie 12.00 - informuje Jolanta Migdał z Klubu Gaja, koordynatorka konkursu Drzewo Roku.

O tytuł Drzewo Roku 2024 będą walczyć:

Serce Wzgórz Dalkowskich

Bursztynowa Dama w Sosnowcu

Dąb Franio w Krośnie

Kasztanowiec w Bydgoszczy

Dąb Henryk w Wesółce

Dąb Robert w Warszawie

Dąb Dworski w Skrzyszowie

Grusza w Laskach

Dąb Pokoju w Baniach

Dąb Napoleona w Żylinach

Dąb Janusz w Łasku

Dąb Kubica w Grodzisku Wielkopolskim

Jesion Bolko w Dusznikach Zdrój

Dąb Centawiański

Buk Victoria w Rybniku

Platan Miłości w Targoszynie

Celem konkursu Drzewo Roku jest zwrócenie uwagi na ciekawe, stare drzewa jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W 2024 roku Europejskim Drzewem Roku (European Tree of the Year 2024) został buk zwyczajny "Serce Ogrodu" rosnący w Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku. Ma on już ponad 200 lat.

Opracowanie: Agnieszka Gałczyńska