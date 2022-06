"Papież jest niezrozumiany przez świat, media, które mało doceniają warstwę etyczną, aksjologiczno-religijną w mówieniu o wojnie, która trwa obok nas" - powiedział kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski w trakcie uroczystości Bożego Ciała. Kardynał podziękował "rodzinom Warszawy i Mazowsza, władzom samorządowym i rządowym, parafiom, Caritasowi i organizacjom pozarządowym za powszechną i szybko zorganizowaną pomoc uchodźcom".

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podczas uroczystego zakończenia centralnej procesji Bożego Ciała w archidiecezji warszawskiej / Piotr Nowak / PAP

Po liturgii z bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w stolicy wyruszyła centralna procesja z Najświętszym Sakramentem, przechodząc ulicą Świętojańską na plac Zamkowy, następnie ul. Krakowskie Przedmieście i ul. Królewską na plac Piłsudskiego.

Najświętszy Sakrament niesiony był w zabytkowej monstrancji z bazyliki Świętego Krzyża, a ochraniał go baldachim z parafii archikatedralnej. Do pierwszego ołtarza przy kościele św. Anny niósł ją bp Piotr Jarecki, do drugiego ołtarza przy kościele seminaryjnym - bp Rafał Markowski a do trzeciego ołtarza przy pomniku bł. Stefana Wyszyńskiego - bp Michał Janocha. Do czwartego ołtarza usytuowanego na placu Piłsudskiego monstrancję niósł biskup polowy Wiesław Lechowicz w asyście generałów Wojska Polskiego.

Metropolita o wojnie

Na zakończenie uroczystości kard. Kazimierz Nycz wygłosił homilię. Metropolita warszawski powiedział, że wobec toczącej się obok Polski wojny w Ukrainie "trzeba prosić Boga o pokój, bo on, a nie wojna jest celem".

Tak woła Kościół i tak nieustannie przypomina nam papież - zaznaczył kardynał.

Wyjaśnił, że Franciszkowi "nie chodzi o naiwny pacyfizm".

Tymczasem - jak ocenił kardynał - "papież jest niezrozumiany przez świat, media, które mało doceniają warstwę etyczną, aksjologiczno-religijną w mówieniu o wojnie, które trwa obok nas".

Cytat Jest tak, jakby obie strony nadawały na innych falach, a przez to się nie słyszą i nie rozumieją - powiedział kardynał Nycz.

Powiedział, że "Kościół głosząc prawdę Ewangelii zwraca uwagę na przyczyny wojen, a więc brak sprawiedliwości w podziale dóbr między ludźmi, narodami, także między kontynentami, pazerność, rządza władzy, panowania, chciwość - po prostu suma ludzkich grzechów".

Kościół powinien to czynić. Będzie to robił. Będzie wołał - oświadczył metropolita.

Kard. Nycz: Kościół żyje w środku problemów świata

Metropolita warszawski powiedział również, że obchody Bożego Ciała, są także okazją pokazania, iż "Kościół nie żyje obok problemów ludzi świata, ale w ich środku i uczestniczyć w ich rozwiązywaniu, na miarę swojego wiecznego i doczesnego powołania".

Kardynał zwrócił uwagę, że "człowiek w Kościele powołany jest także do tego, żeby budować Królestwa Boże na ziemi".

To dlatego przy poszczególnych ołtarzach akcentowaliśmy ważne problemy współczesności - powiedział hierarcha.

Metropolita podziękował za przyjęcie uchodźców

Nawiązując do przesłania pierwszego ołtarza, przypominającego o wojnie w Ukrainie, kard. Nycz podziękował rodzinom Warszawy i Mazowsza, władzom samorządowym i rządowym, parafiom, Caritasowi i organizacjom pozarządowym za powszechną i szybko zorganizowaną pomoc uchodźcom, "że nie zapominając o swoim, dzielą się, pomagają innym".

Cytat To wielki sprawdzian z człowieczeństwa, także z chrześcijaństwa. Obyśmy ten egzamin z miłości bliźniego zdali jak najlepiej, zdając go także z poszanowania odmienności i inności, a także różnorodności naszych gości - wyraził nadzieję duchowny.

Jak zaznaczył "w czasie, kiedy powstają problemy, jak to w wojnie bywa, z braków miłości, a także rodzącej się tu i ówdzie nienawiści między narodami, chrześcijanami, a nawet między wyznaniami, słowa kard. Wyszyńskiego: Nie zmuszą mnie, >>żebym ich nienawidził<<, są niezwykle aktualne także dziś".

Powiedział, że "sam podział chrześcijan sprzed tysiąca lat i ten sprzed pięciuset lat na prawosławnych, protestantów - jest już zgorszeniem dla świata". Zwrócił uwagę, że w wyniku wojny te podziały idą jeszcze dalej.

Różnią się nie tylko sami chrześcijanie, ale sami prawosławni przez stosunek do wojny, władzy. Jak ludzie nieznający jeszcze Chrystusa mają w Niego uwierzyć, skoro jest im On głoszony na ta różne sposoby - pytał kard. Nycz

Symbolika ołtarzy Bożego Ciała

Pierwszy ołtarz, usytuowany na frontonie kościoła akademickiego św. Anny, nawiązywał do wojny w Ukrainie. Widniał na nim hasło - "Byłem przybyszem a przyjęliśmy Cię". Odczytano przy nim także Ewangelię w dwóch językach: polskim i ukraińskim.

Drugi ołtarz poświęcony synodowi o synodalności przygotowali rzemieślnicy.

Trzeci ołtarz poświęcony osobie bł. kard. Stefan Wyszyńskiego z hasłem "Będziesz miłował" przygotowali nadzwyczajni szafarze komunii świętej.

Mottem czwartego ołtarza przygotowanego przez Wojsko Polskie były słowa Jezusa Chrystusa: "Pokój wam".

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywana w Polsce Bożym Ciałem, ustanowiona została dla całego Kościoła przez papieża Urbana IV w 1264 r. bullą "Transiturus". Jest to święto ruchome, w Polsce przypada w czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

W Polsce Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy. Katolicy zobowiązani są do uczestnictwa w tym dniu w mszy świętej.