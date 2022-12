Pogrzeb Emiliana Kamińskiego odbędzie się 4 stycznia. Aktor, reżyser i twórca Teatru Kamienica zmarł w poniedziałek. Miał 70 lat.

Emilian Kamiński na zdj. z 2012 r. / Andrzej Rybczyński / PAP

Szczegóły dotyczące pogrzebu Emiliana Kamińskiego przekazał Teatr Kamienica.



"Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 stycznia 2023 (środa). Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godz. 13:00 w kościele p. w. Św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14. Po mszy nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Powązkowski Wojskowy - Aleja Zasłużonych" - napisano w komunikacie. Zaapelowano też, by nie przynosić na pogrzeb kwiatów, ale wesprzeć Hospicjum Domowe Empatia Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej - nr konta 93 1020 1127 0000 1502 0008 6355.

Emilian Kamiński zmarł 26 grudnia w swoim domu w Józefowie. Miał 70 lat.

Emilian Kamiński w warszawskiej redakcji RMF FM (zdj. z 2019 r.) / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Emilian Kamiński był absolwentem warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, którą ukończył z wyróżnieniem w 1975 roku. Na scenie zadebiutował rolą Pawła w "Pierwszym dniu wolności" w reżyserii Tadeusza Łomnickiego w Teatrze na Woli.

W kolejnych latach Emilian Kamiński trafił pod skrzydła Adama Hanuszkiewicza, ówczesnego dyrektora Teatru Narodowego, gdzie zagrał w wielu spektaklach, często będących inscenizacją klasyki, w tym w sztukach Fredry, Słowackiego, Mickiewicza, Kochanowskiego, Dostojewskiego, Moliera, Boccaccia oraz Moniuszki.



Od 1983 roku na 13 lat Kamiński związał się z warszawskim Teatrem Ateneum, gdzie m.in. zadebiutował jako reżyser spektaklem "Słodkie miasto" Stephena Poliakoffa, był pomysłodawcą oraz współreżyserem (wraz z Wojciechem Młynarskim) słynnego spektaklu "Brel" według piosenek Jacquesa Brela. Występował także gościnnie w warszawskich teatrach: Komedia, Rozmaitości, Powszechnym im. Zygmunta Hübnera, Muzycznym Roma, Studio Buffo. W 1997 roku powrócił do Teatru Narodowego.



W stanie wojennym Kamiński był jednym z współtwórców oraz wykonawców Teatru Domowego. To był teatr nielegalny, to był teatr, za który ścigali nas; tam groziło kilka lat więzienia, i to politycznego, także wszystko nie było takie proste - wspominał Kamiński w rozmowie z PAP. Dodał, że aktorzy musieli być bardzo ostrożni i stąd spektakle nie były rejestrowane, ani fotografowane.

Aktor filmowy, teatralny i dubbingowy

Dorobek filmowy Emiliana Kamińskiego to kilkadziesiąt ról znanych z dużego ekranu i z telewizji. Olbrzymią popularność przyniosła mu rola malarza Jerzego w ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego "Szaleństwa Panny Ewy" (1985). Dużą sympatię publiczności przyniosła mu rola Bociana w komediach Jacka Bromskiego "U Pana Boga w ogródku" i "U Pana Boga za miedzą".

Emilian Kamiński był też aktorem dubbingowym. Użyczył swojego głosu m.in. Pumbie - guźcowi z filmu "Król Lew" czy tytułowemu bohaterowi animowanej serii "Kot Tip Top".