Czy dziennikarze są gotowi na rewolucję technologiczną? O tym, jak AI i media społecznościowe zmieniają świat informacji, będą rozmawiać eksperci podczas konferencji "Świat Narracji". Wśród uczestników jednego z paneli będzie Tomasz Terlikowski z RMF FM.

Dezinformacja, AI i rola dziennikarzy. Eksperci z całej Europy spotkają się w Warszawie / Materiały dystrybutora

W siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie 15 września 2025 roku odbędzie się konferencja "Świat Narracji", poświęcona kluczowym wyzwaniom stojącym przed mediami w dobie zaawansowanej sztucznej inteligencji i rosnącej roli platform społecznościowych. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele czołowych europejskich agencji informacyjnych, takich jak AFP, DPA, ANSA, NTB, Ukrinform czy Kosovapress, a także polscy dziennikarze.

W programie konferencji przewidziano dwa główne panele dyskusyjne. Pierwszy z nich, zatytułowany "Rola, znaczenie i miejsce agencji prasowych w świecie dominacji platform społecznościowych i zaawansowanej sztucznej inteligencji", odbędzie się w godzinach 12:45-14:15. Wezmą w nim udział przedstawiciele największych europejskich agencji informacyjnych, a debatę poprowadzi Paweł Kostrzewa, członek zarządu PAP.

Drugi panel, zaplanowany na godziny 14:30-16:00, skupi się na zadaniach i wyzwaniach dla mediów w obliczu ekspansji AI i dominacji platform społecznościowych. Wśród panelistów znajdą się m.in. Tomasz Terlikowski (RMF FM), Mikołaj Chrzan ("Gazeta Wyborcza"), Konrad Piasecki (TVN), Magdalena Rigamonti (Onet) oraz Michał Szułdrzyński ("Rzeczpospolita"). Dyskusję poprowadzi redaktor naczelny PAP, Wojciech Tumidalski.

W trakcie konferencji zaplanowano także transmisję wywiadu z Nicuşorem Danem, prezydentem Rumunii, przeprowadzonego przez Justynę Prus z PAP.

Konferencja "Świat Narracji" to wyjątkowa szansa na spotkanie i wymianę opinii między dziennikarzami z różnych redakcji oraz przedstawicielami największych agencji prasowych w Europie. Uczestnicy wspólnie zmierzą się z najważniejszymi wyzwaniami współczesnych mediów - od walki z dezinformacją, przez błyskawiczny rozwój sztucznej inteligencji, aż po rosnącą potęgę globalnych platform społecznościowych. To miejsce, gdzie rodzą się nowe pomysły i strategie na przyszłość dziennikarstwa.

Transmisja wydarzenia będzie dostępna od godziny 12:00 na stronie Polskiej Agencji Prasowej.