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Duże pieniądze zgubione w zoo. Apel policji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 lipca (12:00)

Jedna z osób odwiedzających warszawski ogród zoologiczny znalazła dużą sumę pieniędzy. Policjanci zabezpieczyli tę kwotę i szukają jej właściciela.

Duże pieniądze zgubione w zoo. Apel policji
Brama stołecznego ogrodu zoologicznego (fot. Leszek Szymański) /PAP

Pieniądze zostały odnalezione na terenie zoo we wtorek przed południem. Policja nie podaje dokładnej kwoty ale podkreśla, że jest ona duża. 

Zwiedzający przekazał pieniądze pracownikom ogrodu, a stamtąd trafiły w ręce mundurowych. 

Osoba, która je zgubiła i jest w stanie udowodnić, że są jej własnością, proszona jest o kontakt z północnopraską Policją - czytamy w komunikacie.
 

W sprawie znalezionych w zoo pieniędzy należy zgłosić się do Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, przy ul. Jagiellońskiej 51 - tel. 47 72 381 49, 47 72 378 66.

Policjanci chwalą gościa ogrodu zoologicznego za obywatelską postawę i przekazanie odnalezionych pieniędzy. 

Źródło: RMF24
Tagi: Warszawa ZOO

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