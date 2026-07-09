Duże pieniądze zgubione w zoo. Apel policji

RMF24

Jedna z osób odwiedzających warszawski ogród zoologiczny znalazła dużą sumę pieniędzy. Policjanci zabezpieczyli tę kwotę i szukają jej właściciela.

Pieniądze zostały odnalezione na terenie zoo we wtorek przed południem. Policja nie podaje dokładnej kwoty ale podkreśla, że jest ona duża.

Zwiedzający przekazał pieniądze pracownikom ogrodu, a stamtąd trafiły w ręce mundurowych.

Osoba, która je zgubiła i jest w stanie udowodnić, że są jej własnością, proszona jest o kontakt z północnopraską Policją - czytamy w komunikacie.



W sprawie znalezionych w zoo pieniędzy należy zgłosić się do Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, przy ul. Jagiellońskiej 51 - tel. 47 72 381 49, 47 72 378 66.

Policjanci chwalą gościa ogrodu zoologicznego za obywatelską postawę i przekazanie odnalezionych pieniędzy.