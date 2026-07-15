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Domagał się spotkania z prezydentem Nawrockim. Incydent z bronią przed Pałacem Prezydenckim

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 lipca (09:44)

Policjanci ze stołecznego Śródmieścia zatrzymali przed Pałacem Prezydenckim mężczyznę z przedmiotem przypominającym broń. Domagał się on spotkania z Karolem Nawrockim - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Domagał się spotkania z prezydentem Nawrockim. Incydent z bronią przed Pałacem Prezydenckim
Prezydent Karol Nawrocki przed Pałacem Prezydenckim, fot. Wojciech Olkuśnik /East News

Chciał spotkać się z prezydentem Nawrockim. Przed Pałacem zatrzymano mężczyznę z przedmiotem przypominającym broń

Nietrzeźwy 47-latek - mieszkaniec okolic Ostrołęki - podszedł do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa przed Pałacem Prezydenckim, powiedział, że jest zwolennikiem Karola Nawrockiego i bardzo potrzebuje się z nim spotkać.

Funkcjonariusze zauważyli, że za paskiem ma przedmiot przypominający broń. Kiedy wezwali do oddania przedmiotu, mężczyzna odmówił. Na miejscu pojawili się policjanci, którzy - w związku z tym, że 47-latek nie wykonał poleceń - użyli wobec niego siły. 

Mężczyzna został zatrzymany i obecnie trzeźwieje. Przedmiot, który miał ze sobą - najprawdopodobniej broń gazowa - jest obecnie badany.

Źródło: RMF24
Tagi: Karol Nawrocki Warszawa

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