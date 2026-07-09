Prezydent Nawrocki dostał rewolwer od Erdogana. Wiadomo, co się z nim stanie

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Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wręczył przywódcom państw NATO w Ankarze rewolwery z wygrawerowanymi nazwiskami oraz pudełka z ostrą amunicją - podaje "Wall Street Journal". W Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, potwierdził, że Karol Nawrocki faktycznie dostał taki rewolwer. „Rzeczywiście, prezydent Turcji każdemu ze swoich gości-prezydentów ofiarował tego typu prezent. Dokładnie nie wiem, czy to jest replika, czy to jest oryginał” – powiedział.

O nietypowym prezencie od prezydenta Turcji jako pierwszy powiedział dziennikarzom brytyjski premier Keir Starmer. W drodze powrotnej z Ankary poinformował, że turecki prezydent wręczył każdemu przywódcy rewolwer oraz pudełko z amunicją. Erdogan dołączył również do prezentu notę zwalniającą broń z kontroli eksportowych.

Marcin Przydacz w Porannej rozmowie w RMF FM pytany był, czy Karol Nawrocki również otrzymał podobny prezent. Szef szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP potwierdził.

Rzeczywiście, prezydent Turcji każdemu ze swoich gości-prezydentów ofiarował tego typu prezent. Dokładnie nie wiem, czy to jest replika, czy to jest oryginał – powiedział Przydacz.

Pytany, czy można z niego strzelać, odparł, że „na pewno nikt nie będzie z niego strzelał i na pewno wszystkie przepisy prawne zostaną dochowane”.

Prezydent Nawrocki wwiózł rewolwer do Polski? „Prezent skierowany do oclenia”

Czy prezydent Karol Nawrocki wwiózł prezent od Erdogana do Polski? Przywódcy państw Sojuszu, w których obowiązują surowe przepisy dotyczące broni, zostawili bowiem swoje podarunki w Turcji - powiedział „WSJ” jeden z anonimowych urzędników.

Brytyjski premier zdradził, że rewolwer zostawił w Turcji, bo wwiezienie go do Wielkiej Brytanii byłoby niezgodne z prawem. Co zrobił prezydent Nawrocki?

Zdaje się, że ten prezent został skierowany na Okęciu do odpowiedniego oclenia i zbadania prawnego – tak, aby wszystko było zgodne z przepisami prawa. Niech teraz urzędnicy się nad tym zastanowią - opowiadał w Porannej rozmowie w RMF FM.

Natomiast jasne jest, że jeśli otrzymuje się taki prezent – zwłaszcza od takiego gospodarza, jakim jest prezydent Turcji – w dyplomacji nie zwykło się odmawiać - mówił Przydacz.