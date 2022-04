Służby zatrzymały dwóch szefów firm budowlanych. Zgodnie z ustaleniami, mieli oni przyjmować puste faktury na zakup materiałów - poinformowała Prokuratura Krajowa. Według śledczych zatrzymani doprowadzili do uszczuplenia podatku o 2 mln zł.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazała prokuratura, zatrzymani to przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmy świadczące usługi w branży budowlanej w Warszawie.

Przyjmowali oni w ramach prowadzonej przez siebie działalności tzw. puste faktury kosztowe na zakup materiałów budowlanych. Ich działalność doprowadziła do uszczuplenia podatku VAT na łączną kwotę około 2 mln zł - podali śledczy.



Zatrzymani zostali objęci dozorem policji i zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi. Zastosowano też poręczenie majątkowe w kwotach: 70 tys. zł i 100 tys. zł. Na nieruchomości jednego z mężczyzn prokurator ustanowił te 1,2 mln zabezpieczenia w formie hipoteki.

W śledztwie zatrzymano już kilkadziesiąt osób

Jak podali śledczy, zatrzymania to kolejny etap śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Bielsku-Białej, w którym zatrzymano już 54 osoby. Podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia "przestępstw powszechnych przeciwko wiarygodności dokumentów oraz karno-skarbowych". Organizatorowi procederu zarzucono też popełnienie zbrodni VAT-owskiej.



Z zebranych dowodów wynika, że do przestępstw tych dochodziło od stycznia 2016 r. do września 2018 r. w Bielsku-Białej i innych miejscowościach w kraju.



W tym czasie osoby reprezentujące dwie firmy z siedzibami w Bielsku-Białej wystawiły dla co najmniej 67 podmiotów gospodarczych, głównie z branży budowlanej, nierzetelne faktury. Ponadto, jak ustalono, dochodziło również do podrobienia faktur VAT i ich użycia w obrocie gospodarczym - informuje prokuratura.



Łączna wartość uszczuplonego oraz narażonego na uszczuplenie podatku VAT w całym procederze wynosi około 10 mln zł. Śledztwo ma charakter rozwojowy.