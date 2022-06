Obrazy, tradycyjną ukraińską odzież, czy tzw. lalki motanki, ale też wyjątkowe fotografie zniszczonego przez Rosjan Irpienia pod Kijowem będzie można w najbliższy piątek wylicytować na charytatywnej aukcji organizowanej przez fundację Teofi Polskie Serce. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę jednej ze szkół w Irpieniu.

Wystawione na licytację dzieła sztuki i zdjęcia można oglądać już teraz w holu głównym Centrum Giełdowego przy ulicy Książęcej w Warszawie. Wśród nich są ostatnie wykonane krótko przed śmiercią zdjęcia ukraińskiego fotografa Maksa Levina.

Na aukcji będą wystawione rzeczy przywiezione z Ukrainy, które będziemy licytować. Mamy również 5 obrazów polskiej malarki - mówi współzałożycielka fundacji Teofi Polskie Serce i radna podkijowskiego Irpienia Natalia Izdebska.

Będzie można wylicytować także zdjęcia pokazujące zniszczenia w Irpieniu.

To wielki ból, bo miasto to było bajka. Teraz ono krwawi. Straszne - czarne dziury, zniszczone mieszkania, kamienice, które już nie nadają się do tego, żeby tam wrócić i żyć. Ponad 2 tys. domów prywatnych, potrzebuje odbudowy totalnej - od początku. Ponad 30 kamienic nawet nie nadaje się do remontu - po prostu trzeba zburzyć i odbudować na nowo - podkreśla.

Natalia Izdebska informuje, że pieniądze ze sprzedaży dzieł zostaną przeznaczone na odbudowę szkoły średniej w Irpieniu.

Licytacja odbędzie się w najbliższy piątek o 18:00 w centrum giełdowym w Warszawie.