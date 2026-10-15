Antyterroryści z długą bronią weszli do mieszkania. Wytwarzano tam bardzo niebezpieczną substancję

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23 i 27 lat mają zatrzymani na terenie warszawskiego Ursusa mężczyźni. Prowadzili oni narkotykowe laboratorium. Wytwarzana była tam bardzo niebezpieczna substancja psychoaktywna a-PVP, zwana potocznie narkotykiem lub dopalaczem flakka lub zombie. Może ona powodować niewydolność wielonarządową i doprowadzić do zgonu. Polakom grozi do 20 lat więzienia.

Zdj. z akcji - policjanci z warszawskiego Śródmieścia i CBŚP zlikwidowali laboratorium narkotyku „flakka”; fot. KRP I – Śródmieście

Zdj. z akcji - policjanci z warszawskiego Śródmieścia i CBŚP zlikwidowali laboratorium narkotyku „flakka”; fot. KRP I – Śródmieście / Policja

Akcja zatrzymania dwóch obywateli Polski

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu śródmiejskiej komendy od kilku miesięcy pracują nad sprawą wytwarzania skrajnie niebezpiecznego narkotyku a-PVP, zwanego również narkotykiem flakka lub zombie. Jest to silnie działająca i szczególnie niebezpieczna substancja psychoaktywna, należąca do grypy dopalaczy. Jej wytwarzanie wymaga specjalistycznego sprzętu i wiedzy.

Funkcjonariusze ustalili, że groźna substancja wytwarzana jest w jednym z mieszkań na warszawskim Ursusie. Zatrzymali dwóch obywateli Polski w wieku 27 i 23 lat. Służby znalazły w mieszkaniu narkotyk a-PVP. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt i wyposażenie służące do jego wytwarzania.

Policja

Usłyszeli zarzuty, zostali tymczasowo aresztowani

Zatrzymani usłyszeli zarzuty wytworzenia znacznej ilości narkotyków. Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga - Południe skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, a sąd przychylił się do tego wniosku. Podejrzanym grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Starszy z mężczyzn odpowie również za udzielanie narkotyków i groźby karalne.

Są również inni zatrzymani

Wcześniej w tej sprawie policjanci zatrzymali trzy inne osoby, wobec których też zastosowano środki zapobiegawcze. Rozbicie laboratorium, zabezpieczenie skrajnie niebezpiecznego narkotyku oraz sprzętu wykorzystywanego do jego produkcji to kolejny sukces śródmiejskich kryminalnych w walce z przestępczością narkotykową.

Przeprowadzona realizacja stanowi kolejne poważne uderzenie w narkotykowy półświatek i osoby zajmujące się wytwarzaniem oraz wprowadzaniem niebezpiecznych substancji do obrotu.

Fot. KRP I – Śródmieście / Policja