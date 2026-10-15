Antyterroryści z długą bronią weszli do mieszkania. Wytwarzano tam bardzo niebezpieczną substancję

Akcja zatrzymania dwóch obywateli Polski
Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu śródmiejskiej komendy od kilku miesięcy pracują nad sprawą wytwarzania skrajnie niebezpiecznego narkotyku a-PVP, zwanego również narkotykiem flakka lub zombie. Jest to silnie działająca i szczególnie niebezpieczna substancja psychoaktywna, należąca do grypy dopalaczy. Jej wytwarzanie wymaga specjalistycznego sprzętu i wiedzy.
Funkcjonariusze ustalili, że groźna substancja wytwarzana jest w jednym z mieszkań na warszawskim Ursusie. Zatrzymali dwóch obywateli Polski w wieku 27 i 23 lat. Służby znalazły w mieszkaniu narkotyk a-PVP. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt i wyposażenie służące do jego wytwarzania.
Usłyszeli zarzuty, zostali tymczasowo aresztowani
Zatrzymani usłyszeli zarzuty wytworzenia znacznej ilości narkotyków. Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga - Południe skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, a sąd przychylił się do tego wniosku. Podejrzanym grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Starszy z mężczyzn odpowie również za udzielanie narkotyków i groźby karalne.
Są również inni zatrzymani
Wcześniej w tej sprawie policjanci zatrzymali trzy inne osoby, wobec których też zastosowano środki zapobiegawcze. Rozbicie laboratorium, zabezpieczenie skrajnie niebezpiecznego narkotyku oraz sprzętu wykorzystywanego do jego produkcji to kolejny sukces śródmiejskich kryminalnych w walce z przestępczością narkotykową.
Przeprowadzona realizacja stanowi kolejne poważne uderzenie w narkotykowy półświatek i osoby zajmujące się wytwarzaniem oraz wprowadzaniem niebezpiecznych substancji do obrotu.