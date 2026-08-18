Akcja saperów w Warszawie. Ewakuowano blok i biurowiec na Woli

RMF24

W rejonie skrzyżowania ul. Grzybowskiej z Żelazną na warszawskiej Woli robotnicy znaleźli niewybuchy. Służby obecnie informują, że jest ich ponad 20. Na terenie wokół znaleziska wstrzymano ruch kołowy i pieszy. Podjęto również decyzję o ewakuacji mieszkańców dwóch budynków. Na miejscu działają saperzy.

Jak ustalił reporter RMF FM Michał Radkowski w związku ze znalezionymi w pobliżu skrzyżowania ulic Grzybowskiej z Żelazną na warszawskiej Woli niewybuchami zarządzono ewakuację bloku i biurowca. Niebezpieczne znaleziska prawdopodobnie pochodzą z okresu II wojny światowej.

Dostaliśmy zgłoszenie o znalezieniu 22 niewybuchów na budowie na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Konieczna była ewakuacja dwóch budynków. Zabezpieczamy teren. Na miejscu pracuje patrol saperski - przekazała nadkom. Marta Sulowska w wolskiej policji.

Utrudnienia w stolicy

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował natomiast, że w związku z utrudnieniami w tym rejonie, autobusy linii 106 i 157 skierowano na trasy objazdowe w obu kierunkach.

Linia 106 w kierunku Mariensztatu kursuje Al. Solidarności, Al. Jana Pawła II, zawraca na Rondzie ONZ, Al. Jana Pawła II, Grzybowska, natomiast w kierunku Ostroroga, ulicami: Grzybowską, Al. Jana Pawła II i Prostą. Linia 157 w obu kierunkach jeździ Żelazną, Al. Solidarności, Al. Jana Pawła II i Al. Jerozolimskimi.