W nocy z piątku na sobotę rozpocznie się modernizacja przejazdów torowych na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej i Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku -Wrzeszczu. Przez dwa tygodnie ruch tramwajowy zostanie wstrzymany. Na trasie będzie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza.

Gdańsk, zdjęcie ilustracyjne / g_art08 / Shutterstock

Dwa tygodnie bez tramwajów we Wrzeszczu

W nocy z piątku na sobotę ok. godz. 1.00 rozpoczną się prace związane z przebudową przejazdów przez torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej i al. Żołnierzy Wyklętych przy centrum handlowym.

Będą one prowadzone w dwóch etapach, w których zmieniać się będzie organizacja ruchu. Całość robót planowo zakończy się 10 sierpnia. Do tego czasu ruch tramwajowy będzie wstrzymany. Będzie natomiast funkcjonować autobusowa komunikacja zastępcza.

Od soboty do 9 sierpnia w tym rejonie kursować będzie autobusowa komunikacja zastępcza, linia T6, która pojedzie od skrzyżowania przy Operze Bałtyckiej aż do Strzyży.

Biuro prasowe gdańskiego urzędu miasta podało, że przeprowadzenie robót obejmujących także remont chodnika i przejazdu rowerowego wymagać będzie całkowitego zamknięcia poszczególnych fragmentów skrzyżowania al. Grunwaldzkiej i al. Żołnierzy Wyklętych. Dla zminimalizowania utrudnień prace będą realizowane w dwóch etapach.

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji do 2 sierpnia

Etap I rozpocznie się w sobotę i potrwa do 2 sierpnia. W tym czasie nastąpi całkowite zamknięcie przejazdu przez torowisko w kierunku Zaspy, wyłączenie z ruchu pasa do jazdy prosto i pasa do skrętu w lewo z al. Żołnierzy Wyklętych w kierunku Zaspy i Oliwy. a także wyłączenie pasów do skrętu w lewo z al. Grunwaldzkiej w kierunku Zaspy.

W czasie prac objazd zamkniętej części skrzyżowania będzie odbywać się z wykorzystaniem nawrotki na wysokości ul. De Gaulle'a. Z obecnych trzech pasów al. Grunwaldzkiej służących do jazdy na wprost na czas robót od skrzyżowania z al. Żołnierzy Wyklętych skrajny lewy pas przeznaczony zostanie jako pas do zawracania.

Alternatywnym objazdem będzie również możliwość przejazdu wiaduktem nad zamkniętym skrzyżowaniem i zawrócenie pasem rozdziału ul. Hynka przed skrzyżowaniem z al. Rzeczpospolitej.W trakcie robót ruch pieszy i rowerowy zostaną utrzymane poprzez tymczasową rampę na przystanku tramwajowym Galeria Bałtycka.

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji od 3 do 10 sierpnia

Etap II rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 10 sierpnia. W czasie trwania remontu nastąpi przywrócenie ruchu przez torowisko w kierunku Zaspy, zamknięcie skrzyżowania w kierunku Niedźwiednika, wyłączenie pasów do skrętu w lewo z al. Grunwaldzkiej w kierunku Niedźwiednika, zamknięcie pasa do skrętu w lewo w kierunku centrum oraz do jazdy na wprost do al. Żołnierzy Wyklętych z wiaduktu w ciągu ul. Kościuszki.

W trakcie prac czynne pozostaną wyłącznie pasy do skrętu w prawo w kierunku Oliwy. Objazd wyłączonej części skrzyżowania odbywać się będzie na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej z al. Wojska Polskiego i ul. Braci Lewoniewskich.

Dotychczasowy pas do skrętu w lewo z al. Grunwaldzkiej w al. Wojska Polskiego umożliwiał będzie również zawracanie. Urzędnicy podali, że podobnie jak w pierwszym etapie będzie można wykorzystać nawrotkę na ul. Hynka. Ze względu na zastępczą komunikację autobusową wprowadzone zostaną także zmiany na innych ulicach. Na ul. Wita Stwosza za pętlą Strzyża i zajezdnią tramwajową w relacji do al. Wojska Polskiego na potrzeby wyznaczenia tymczasowego przystanku wyłączona zostanie zatoka postojowa i odcinek drogi dla rowerów.

W związku z I etapem remontu od soboty wprowadzone zostaną istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej. Na odcinku od przystanków Zajezdnia 01, 02 przy al. Wojska Polskiego do węzła Opera Bałtycka tramwaje nie będą jeździć, a część linii zostanie zawieszona. Uruchomione zostaną dwie tymczasowe linie tramwajowe i autobusowa komunikacja zastępcza.

Z powodu braku możliwości przejazdu w relacji na wprost al. Żołnierzy Wyklętych, wprowadzone będą też zmiany na liniach autobusowych: 110, 116, 122, 126, 127, 136, 149, 157, 158, 227, 249, 258 i N3. Autobusy w tym rejonie jeździć będą objazdem.

Szczegółowe informacje na temat zmian w komunikacji miejskiej dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.