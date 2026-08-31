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Tragiczny pożar na gdańskiej Zaspie. Jedna osoba nie żyje

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (07:32)

Jedna osoba zginęła w pożarze, do którego doszło dzisiaj rano w jednym z bloków na gdańskiej Zaspie – informują strażacy. Trzeba było ewakuować kilkadziesiąt osób.

Tragiczny pożar na gdańskiej Zaspie. Jedna osoba nie żyje
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, ogień pojawił się w dzisiaj rano w mieszkaniu na 10. piętrze bloku przy ul. Startowej na gdańskiej Zaspie. 

Mieszkańców ze snu miał wybudzić potężny huk. Konieczna była ewakuacja 30 osób. 

Niestety w trakcie przeszukiwania pogorzeliska ratownicy znaleźli zwęglone ciało jednej osoby.

Pożar opanowany 

Pożar został już opanowany i nie rozprzestrzenia się na kolejne mieszkania. 

Działania strażaków skupiają się obecnie na wietrzeniu i dogaszaniu pogorzeliska. 

To kolejny pożar w Trójmieście w ostatnim czasie. W niedzielę zapaliła się hala z zabawkami w Gdyni. 


Źródło: RMF FM
Tagi: pożar
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