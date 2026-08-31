Tragiczny pożar na gdańskiej Zaspie. Jedna osoba nie żyje

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, ogień pojawił się w dzisiaj rano w mieszkaniu na 10. piętrze bloku przy ul. Startowej na gdańskiej Zaspie.
Mieszkańców ze snu miał wybudzić potężny huk. Konieczna była ewakuacja 30 osób.
Niestety w trakcie przeszukiwania pogorzeliska ratownicy znaleźli zwęglone ciało jednej osoby.
Pożar opanowany
Pożar został już opanowany i nie rozprzestrzenia się na kolejne mieszkania.
Działania strażaków skupiają się obecnie na wietrzeniu i dogaszaniu pogorzeliska.
To kolejny pożar w Trójmieście w ostatnim czasie. W niedzielę zapaliła się hala z zabawkami w Gdyni.