Pożar magazynu z zabawkami w Gdyni. Strażaków wezwano w środku nocy

RMF24

Duży pożar magazynu wypełnionego zabawkami w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej. Na miejscu jest ponad 50 strażaków.

Strażacy gaszą halę zarówno z ziemi, jak i z powietrza. W działaniach wykorzystywany jest dron, który z góry pomaga kierować strumienie wody dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Na szczęście pożar jest już opanowany.

Skutecznie osłoniliśmy przyległy las oraz inne zakłady przed rozprzestrzenieniem się ognia. Trwa dogaszanie zarówno w części administracyjnej, jak i produkcyjno-magazynowej hali - tłumaczy Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy komendanta państwowej straży pożarnej w Gdyni.

Dach hali załamał się do środka

Jak informuje dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski, dach hali załamał się do środka.

Strażacy przy pomocy ciężkiego sprzętu rozbierają fragmenty konstrukcji hali, żeby dostać się do zarzewi ognia.

Co chwilę słychać jak kolejne elementy hali się rozpadają. Swąd dymu czuć na Karwinach i Wielkim Kacku.

Nie ma osób poszkodowanych.

Według informacji strażaków, w środku były zabawki, więc pali się plastik, jak i tekstylia.

Apel strażaków do mieszkańców

Zgłoszenie o pojawieniu się ognia wpłynęło chwilę przed godziną 2 nocy. Sama akcja może potrwać jeszcze kilka godzin.

Służby zalecają mieszkańcom zamykanie okien oraz unikanie spacerów w pobliskim lesie ze względu na toksyczne produkty spalania.

Sytuację pod kątem czystości powietrza stale monitoruje zastęp specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego z Gdyni.