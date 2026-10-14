Obiekt znaleziony na plaży w Karwi. Szef MON ma najnowszy komunikat

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Szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi we wtorek wieczorem to polski dron, zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie - przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Okazuje się, że morze wyrzuciło na brzeg szczątki bezzałogowca zestrzelonego na ćwiczeniach kilka tygodni temu. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze nieoficjalne informacje reportera RMF FM.

We wtorek około godziny 18:20 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pucku otrzymał zgłoszenie o nietypowym znalezisku na plaży w Karwi. Przypadkowy spacerowicz natrafił na częściowo zakopany w piasku obiekt przypominający drona i zadzwonił na numer alarmowy.

Urządzenie ma około dwóch metrów długości.

Powiadomieni zostali saperzy, a także wojsko, ABW i SKW. Na miejsce wysłano także policyjnych kontrterrorystów. Powiadomiono także prokuraturę. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren.

„To nie była jakaś rosyjska prowokacja”

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał dziś, że znaleziony obiekt to szczątki polskiego drona, który został zestrzelony w ramach ćwiczeń z użyciem polskich dronów i systemów antydronowych. Odbyły się one na nadmorskim poligonie w Ustce kilka tygodniu temu.

Po kilku tygodniach morze wyrzuciło szczątki. Uspokajam, to nie była jakaś rosyjska prowokacja, tylko efekt ćwiczeń na poligonie w Ustce - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, chodziło o prace Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, który pracuje nad rozwijaniem technologii dronowych i antydronowych.

To polski dron testowy, brał udział w ćwiczeniach

Już wczoraj dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada informował, że wszystko wskazuje na to, że to polski dron. Jeszcze przed wypowiedzią szefa MON nasz dziennikarz relacjonował, że to fragmenty polskiego drona testowego z Instytutu Techniki Wojsk Lotniczych. Maszyna brała udział w ćwiczeniach.

Służby na plaży w Karwi, zdj. Andrzej Jackowski / PAP