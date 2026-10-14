Niepokojące odkrycie na plaży w Karwi. Najnowsze ustalenia RMF FM

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To fragmenty polskiego drona testowego z Instytutu Techniki Wojsk Lotniczych znaleziono we wtorek na plaży w Karwi w Pomorskiem – dowiedział się w MON dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Maszyna brała udział w ćwiczeniach.

Spacerowicz zaalarmował policję

We wtorek około godziny 18:20 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pucku otrzymał zgłoszenie o nietypowym znalezisku na plaży w Karwi. Przypadkowy spacerowicz natrafił na częściowo zakopany w piasku obiekt przypominający drona i zadzwonił na numer alarmowy.

Urządzenie ma około dwóch metrów długości.

Powiadomieni zostali saperzy, a także wojsko, ABW i SKW. Na miejsce wysłano także policyjnych kontrterrorystów. Powiadomiono także prokuraturę. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren.

Odwiedziliśmy Dron Lab. To jedna z niewielu takich komórek w polskiej armii Dron Lab w jednostce w centralnej Polsce to jedna z niewielu takich komórek w polskiej armii. Tu wojskowi specjaliści tworzą projekty nowoczesnych rozwiązań bezzałogowych, produkują nieseryjne egzemplarze i prowadzą testy dronów. Początki tej…

To polski dron testowy, brał udział w ćwiczeniach

Już wczoraj dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada informował, że wszystko wskazuje na to, że to polski dron. Dziś te informacje się potwierdziły. Jak dowiedział się w MON nasz dziennikarz, to fragmenty polskiego drona testowego z Instytutu Techniki Wojsk Lotniczych. Maszyna brała udział w ćwiczeniach.

Rano, jak informował reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, służby cały czas pracowały na plaży w Karwi. Przedmiot cały czas był częściowo zakopany w piasku, a wejścia na plażę zabezpieczali policjanci.