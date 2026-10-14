Niepokojące odkrycie na plaży w Karwi. Najnowsze ustalenia RMF FM

Spacerowicz zaalarmował policję
We wtorek około godziny 18:20 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pucku otrzymał zgłoszenie o nietypowym znalezisku na plaży w Karwi. Przypadkowy spacerowicz natrafił na częściowo zakopany w piasku obiekt przypominający drona i zadzwonił na numer alarmowy.
Urządzenie ma około dwóch metrów długości.
Powiadomieni zostali saperzy, a także wojsko, ABW i SKW. Na miejsce wysłano także policyjnych kontrterrorystów. Powiadomiono także prokuraturę. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren.
To polski dron testowy, brał udział w ćwiczeniach
Już wczoraj dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada informował, że wszystko wskazuje na to, że to polski dron. Dziś te informacje się potwierdziły. Jak dowiedział się w MON nasz dziennikarz, to fragmenty polskiego drona testowego z Instytutu Techniki Wojsk Lotniczych. Maszyna brała udział w ćwiczeniach.
Rano, jak informował reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, służby cały czas pracowały na plaży w Karwi. Przedmiot cały czas był częściowo zakopany w piasku, a wejścia na plażę zabezpieczali policjanci.