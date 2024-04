Duathlon to jedna z odmian triathlonu. W tej wersji "lotniskowej" nie ma pływania. Zawodnicy biegną, jadą na rowerze i ponownie biegną, rywalizując na pasie startowym Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy i równoległej drodze kołowania dla samolotów.

Termin rywalizacji biegaczy i kolarzy w Gdańsku - jeszcze przed majówką - to noc z 26/27 kwietnia 2024 roku. Start między 1 a 3 w nocy. Poprzedzą go wszystkie procedury obowiązujące przy odprawie przed wylotem, choć zawodnicy zostają na ziemi. Do pokonania 5-kilometrowa pętla rowerowa i 2,5-kilometrowa pętla biegowa.

Dla zawodników to propozycja unikalna - podkreśla Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Przypomina, że zanim ruszy rywalizacja, każdy zawodnik i jego sprzęt musi zostać dokładnie sprawdzony, tak jakby wybierał się w podróż samolotem. Pełna odprawa, bo zawodnicy wchodzą do strefy zastrzeżonej lotniska, gdzie obowiązują wszelkie przepisy związane z bezpieczeństwem. Ale przed startem zawodów mogą na przykład - tak jak regularni pasażerowie - skorzystać ze sklepów duty free.

Start i meta między samolotami. Oświetlony na biało i niebiesko pas startowy i równolegle droga kołowania z niebieskim świetlnym podprowadzeniem jako trasa biegowa. Duże wyzwanie organizacyjne, bo rowerzyści jadą po 50 km/h w ciemnościach i idą na wynik - przypomina prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski.

Droga startowa dla samolotów ma w Gdańsku 2800 metrów długości i 60 metrów szerokości. Trasa duathlonu wyznaczona jest świetlnym podprowadzeniem dla startujących i lądujących samolotów, ale także z wykorzystaniem specjalnych wózków bezpieczeństwa z pulsującym żółtym światłem, zwykle wykorzystywanych podczas remontów drogowych.

Wystartować w Gdańsku można indywidualnie lub w dwuosobowej sztafecie - rodzinnej lub firmowej. W sztafetach:

jeden zawodnik biegnie dwukrotnie: na początek 5 km na pierwszym etapie rywalizacji i na koniec 2,5 kilometra w trzeciej części zawodów;

w tzw. międzyczasie - drugi zawodnik jedzie na drugim etapie (pomiędzy etapami biegowymi) - 15 km na rowerze - trzy pętle.

Dla amatorów, chcących poczuć ten niezwykły klimat nocnej, lotniskowej rywalizacji jest też opcja startu w sztafetach trzyosobowych:

zawodnik nr 1 - biegnie 5 km,

zawodnik nr 2 - jedzie na rowerze 15 km,

zawodnik nr 3 - biegnie 2,5 km.

Symboliczną pałeczkę sztafetową stanowi opaska na rzep ze specjalnym czipem do pomiaru czasu przyczepiona do nogi i przekazywana w strefie zmian.

Rywalizacja duthlonowa indywidualna toczyć się będzie na dystansie sprinterskim - 5 km bieg / 15 km rower /2.5 km biegu dla każdego z zawodników. Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

Lista startowa będzie otwarta do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do 25 kwietnia 2024 roku. Tak rywalizowaliśmy przed rokiem: